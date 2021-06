Binary Stream Software

Binary Stream erweitert seine weltweite Präsenz durch den Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit Microsoft für die Subscription Billing Suite

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire)

Erweiterung der Abonnementverwaltungsfunktionalität in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Binary Stream Software, ein globales Software- und Dienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Abonnementverwaltung, Konsolidierungsbuchhaltung und Leasingverwaltung, gab eine Vereinbarung mit Microsoft für die exklusive Lizenzierung der Subscription Billing Suite für Dynamics 365 Finance bekannt. Dies ermöglicht Microsoft, seine Procure-to-Pay- und Umsatz- und Kostenerfassungsfunktionalität zu erweitern.

Abonnement-basierte Dienste nehmen in verschiedenen Branchen rasant zu, und Unternehmen stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen bei der Abrechnung und Preisgestaltung. Mit dieser Lizenzvereinbarung fügt Microsoft eine bewährte Lösung für die Verwaltung komplexer Preis- und Abrechnungsszenarien hinzu, die die Compliance mit globalen Rechnungslegungsstandards wie ASC 606 und IFRS 15 ermöglicht.

"Unternehmen verlangen eine End-to-End-Integration ihres gesamten Unternehmens, die eine sofortige Reaktion auf Kundentrends ermöglicht und die Compliance mit globalen Buchhaltungsstandards ermöglicht", so Lak Chahal, Präsident und CEO von Binary Stream. Er fügt hinzu: "Diese Lizenzvereinbarung wird die Abonnement-Management-Funktionen von Microsoft Dynamics 365 Finance und seine wachsende Benutzerbasis erheblich erweitern und unterstützen. Außerdem können wir so weiterhin eng mit Microsoft und dem Partnernetzwerk zusammenarbeiten und unsere Expertise in diesem Bereich nutzen."

Diese neuen, fortschrittlichen Funktionen helfen Dynamics 365 Finance dabei, den wachsenden Bedarf an komplexen Abrechnungen wie nutzungsbasierten oder gestaffelten Modellen zu erfüllen sowie die Berichtsfunktionen der Plattform für Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen zu erweitern.

"Die Kombination von Subscription Billing Suite und Microsoft Dynamics 365 Finance schafft eine überzeugende Cloud-Lösung, die in einer Vielzahl von Branchen gefragt ist", bemerkt Jasbir Jaswal, Direktor für Entwicklung und Professionelle Dienstleistungen bei Binary Stream. "Binary Stream wird weiterhin branchenführende Lösungen für die Microsoft Dynamics 365-Plattformen entwickeln und weitere Fortschritte von Microsoft nutzen, um Unternehmen auf der ganzen Welt zu unterstützen."

Georg Glantschnig, Geschäftsführer, Microsoft Dynamics 365, Microsoft fügt hinzu: "Mit der Erweiterung um die Subscription Billing Suite von Binary Stream wächst Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations weiter als umfassende Cloud-Lösung für Unternehmen mit komplexen Geschäftsmodellen."

Informationen zu Binary Stream

Binary Stream ist ein preisgekrönter, Microsoft Gold-zertifizierter Partner, der unternehmenstaugliche Software zur Erweiterung von Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Business Central und Dynamics GP entwickelt.

Als 7-facher President's Club Award-Gewinner und häufiger ISV des Jahres-Finalist gehört Binary Stream zu den Top 5 % der Microsoft Dynamics Partner weltweit. Seit 20 Jahren bietet das Unternehmen branchenübergreifend führende Lösungen für das Abonnementmanagement, die Verwaltung von Leasingverträgen, die Konsolidierungsbuchhaltung und die Lieferkettenoptimierung.

Binary Stream unterstützt Tausende von Benutzern in über 30 Ländern und baut auf einer Kultur auf, die Wachstum, Innovation und Teamwork schätzt. Sie wurden kürzlich als einer der besten Arbeitgeber Kanadas ausgezeichnet, als "Great Place to Work" zertifiziert und bauen ihr globales Team aktiv aus.

Besuchen Sie www.binarystream.com www.binarystream.com und folgen Sie @BinaryStream auf Twitter.