Mit Stand-up-Paddles über die Loipe: Frühlingsskifahren mal anders auf der Engstligenalp

In diesem Frühling erwacht nicht nur die Natur aus dem Winterschlaf: Wer jetzt schon an seiner Sommerbräune und Fitness arbeiten will, tauscht das stickige Fitnessstudio gegen die frische Bergluft auf der Engstligenalp und gönnt sich nach dem Frühlingsskifahren eine Portion Alpen-Wellness im Liegestuhl.

Mit der längsten Wintersaison der Region, bietet die Engstligenalp bis am 1. Mai 2022 das Beste aus Frühling und Winter. Wie Frühlingsskifahren einmal anders aussieht, zeigt neuestes Bildmaterial von der Hochebene im Berner Oberland.

