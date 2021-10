St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

SAK Medienmitteilung: SAK schliesst Glassfaserausbau in Rüeterswil ab

Medienmitteilung | St. Gallen, 12. Oktober 2021

SAK schliesst Glasfaserausbau

in Rüeterswil ab

Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) hat gestern den Rollout ihres Glasfaserausbauprojekts in Rüeterswil in der Gemeinde Eschenbach abgeschlossen. Mit FTTH erschlossene Liegenschaften können nun von den ultraschnellen Glasfaserdiensten der SAK und diversen anderen Providern profitieren.

Seit mehr als zehn Jahren baut die SAK das Glasfasernetz in der Ostschweiz aus und ermöglicht Nutzern blitzschnelle Datenübertragungen. Seit Januar 2021 hat die SAK auch in Rüeterswil in der Gemeinde Eschenbach Erschliessungsarbeiten durchgeführt. Rund 85 Nutzungseinheiten wurden in das SAK Glasfasernetz integriert. Gestern endete das Ausbauprojekt im Dorf offiziell. Bewohnerinnen und Bewohner betroffener Liegenschaften haben nun Zugriff auf die Glasfaserangebote diverser Provider.

Nacherschliessung ist möglich

Auch nach Abschluss eines Glasfaser-Rollouts, ist eine Nacherschliessung an das Glasfasernetz für Liegenschaftsbesitzer immer noch möglich. Interessierte können sich beim Projektteam FTTH SAK ICT (+41 71 229 50 00, ict@sak.ch) in eine Nacherschliessungsplanung eintragen lassen. Der Unkostenbeitrag pro Liegenschaft und Nutzungseinheit beträgt CHF 1'950.- inkl. MwSt. Bei Mehrfamilienhäusern fällt für jede weitere Nutzungseinheit zusätzlich CHF 750.- an. Die Dauer der Nacherschliessung dauert zwischen drei und sechs Monaten.

Die Vorteile der Glasfaser nutzen

An das Glasfasernetz angeschlossene Liegenschaften können von schnelleren Datenverbindungen und zuverlässigen Dienstangeboten diverser Provider profitieren. Die SAK bietet als regionaler Internet-, TV-, Telefon- und Mobile-Anbieter selbst ein umfangreiches Dienstpaket an. Zur Verfügung stehen unterschiedliche Leistungsstufen pro Dienstangebot, welches jeweils passend für den jeweiligen Bedarf gewählt werden kann. Die SAK berät Kunden individuell und persönlich und hilft auf Wunsch auch beim Wechsel des Anbieters und bei der Inbetriebnahme.

Mehr Infos zu den Digital-Angeboten der SAK: https://www.sak.ch/private/alle-leistungen/digital

Medienkontakte

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Roman Griesser

Leiter Unternehmenskommunikation / Mediensprecher

T +41 71 229 52 09

medien@sak.ch

Über die SAK

Unsere Geschäftsfelder umfassen Stromerzeugung, Strom- und Wärmelieferung, ein modernes Glasfasernetz und leistungsfähige Internet-, Telefon-, TV- und Mobile-Dienste sowie die Förderung von E-Mobilität und erneuerbare Energielösungen, wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Mit rund 400 Mitarbeitenden decken wir die ganze Wertschöpfungskette ab: Von der Energiebeschaffung über Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung von Netzen und Anlagen bis hin zu Vertrieb und Rechnungsstellung.

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 Postfach 2041 CH-9001 St.Gallen