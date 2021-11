Ferris Bühler Communications

Erotik mit Lerneffekt – das perfekte Weihnachtsgeschenk

Die meisten von uns erinnern sich eher ungern an den Sprach-Unterricht in der Schule. Trotz Vokabel- und Grammatikbüffeln hat man die Anwendung der Fremdsprache nie richtig gelernt. Eigentlich schade, oder?

Lingooh! setzt an einem ganz anderen Punkt an: Mit der Birkenbihl Methode entwickelt man ein Gefühl für die Sprache, lernt sie sozusagen wie ein Kind seine Muttersprache. Und der Online-Sprachkurs setzt nicht nur auf eine sinnliche Art zu lernen, sondern auch auf sinnliche Inhalte: Die beiden Handlungsstränge – je in einer hetero- und einer homoerotischen Version – sorgen mit dem entstandenen Kopfkino noch mehr dafür, dass die mit den Bildern verbundenen Ausdrücke hängen bleiben.

