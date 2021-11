Ferris Bühler Communications

Schweizer Start-up macht Hilfe einfach zugänglich

Nicht nur während der dunklen Jahreszeit und an einsamen Weihnachtstagen leiden viele Menschen an psychischen Belastungen. Eine Studie von SwissLife zeigt nämlich: Psychische Erkrankungen haben in den letzten zehn Jahren um 40 % zugenommen – dennoch suchen über ein Drittel der Betroffenen aus Scham keine Hilfe auf. Dies will das Schweizer Start-up BeWell.help ändern und den Zugang zu Hilfe vereinfachen.

BeWell.help ist die erste vollumfängliche Plattform für die mentale Gesundheit. Spezielle Features wie ihr detailliertes Matching-System mit 17 Filtervariationen machen die Plattform einzigartig. Dazu vermittelt BeWell.help als erste Plattform weltweit Virtual Reality Therapien.

