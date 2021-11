Ferris Bühler Communications

Erste Halloween-Erlebniswelt kommt in die Schweiz

Haunted Houses und schaurig-schreckliche Labyrinthe und Trails: Das gab’s bisher nur in den USA. Good News Productions bringt die trendige Halloween-Aktivität erstmals in die Schweiz. Im Oktober 2022 öffnet “The Haunted Valley” seine Tore – eine gruselige Erlebniswelt auf dem früheren Maggi-Areal in Kemptthal, das heute “The Valley” heisst.

Das schweizweit einmalige Konzept verspricht Horror der Superlative: In verschiedenen Locations auf über 10’000 Quadratmetern können sich Besucherinnen und Besucher erschrecken, unterhalten und gar tätowieren lassen.

Heute startet der Vorverkauf auf Ticketcorner. Mehr Informationen zum “Haunted Valley” finden Sie unter www.thehauntedvalley.ch und in der Medienmitteilung im Anhang. Video- und Bildmaterial gibt es hier.

