Gesund in den Herbst: Dominique Rinderknecht wird Testimonial von Schweizer Start-up OLIQ

Die kalte Jahreszeit hält Einzug und auch die Schweizer:innen spüren dies am ganzen Körper: Man benötigt mehr Schlaf und auch die ein oder andere Grippe breitet sich schneller aus. Eine bekannte Schweizerin hat dennoch genügend Gründe, um vor Glück zu sprühen: Seit heute ist Dominique Rinderknecht das neue Gesicht des ersten Schweizer Nahrungsergänzungsmittels in Sprayform des Start-ups OLIQ.

Warum die Einnahme in Sprayform effektiver ist und so auch das Zürcher Model überzeugt hat, erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang oder in diesem Video. Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

