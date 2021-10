Ferris Bühler Communications

Erste Publikumsmesse in Zürich: Nach langer Pause macht die Berufsmesse Zürich den Start

Das Warten hat ein Ende: Nach langer Zwangspause markiert die Berufsmesse im Herbst die Rückkehr ins Zürcher Messegeschäft. Vom 23. bis am 27. November 2021 verwandelt sich die Messe Zürich in einen interaktiven Hotspot für alle Lehrstellensuchenden und Bildungshungrigen. Rund 500 Lehrberufe, Grund- sowie Weiterbildungen werden an der grössten Berufswahlmesse der Schweiz von verschiedenen Seiten beleuchtet.

Ein buntes Veranstaltungs- und Workshop-Programm sorgt während vier Tagen für Inspiration und zahlreiche Lern- und Aha-Effekte. Alle Informationen zur diesjährigen Ausgabe der Berufsmesse finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Aktuelles Bildmaterial finden Sie hier.

