Neue Partnerschaften für blue Sport rund um den Schweizer Fussball

Zum Start der Credit Suisse Super League am 24. Juli 2021 und der damit einhergehenden neuen Rechteperiode konnte blue Sport neue Partnerschaften rund um den Schweizer Fussball gewinnen.

Mit an Bord sind Credit Suisse, LoRo/JouezSport (in der Westschweiz), Swisscom und LG Electronics. Auch die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Swisslos/Sporttip in der Deutschschweiz wird weitergeführt.

Im vergangenen Jahr verlängerte der grösste Sportsender der Schweiz die Übertragungsrechte an den Schweizer Fussballligen bis 2025 und bleibt damit langfristig das «Home of Football» in der Schweiz.

