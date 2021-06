Ferris Bühler Communications

Eintauchen in geheimnisvolle Unterwasserwelten im Tägipark

Der Sommer ist da und die Schweizer Seen locken mit Sprüngen ins kühle Nass. Ab heute, 22. Juni bis 3. Juli 2021 kann man auch im Tägipark in Wettingen in geheimnisvolle Unterwasserwelten eintauchen. Im Rahmen der Aqua Win-Erlebniswelt warten nicht nur einmalige Gewinne, sondern noch viel Meer.

Alle kleinen Gäste können direkt in ein interaktives Aquarium eintauchen, denn “paint2life” lässt die Grenzen zwischen Realität und virtueller Welt verschwimmen.

Bei Rückfragen oder Interview-Wünschen steht Ihnen Nina Leibundgut gerne unter nina.leibundgut@coop.ch oder Tel. +41 56 437 90 68 zur Verfügung.

