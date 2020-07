BLS AG

Wieder Vollbetrieb bei der BLS Schifffahrt

Die Schiffe der BLS auf dem Thuner- und Brienzersee verkehren ab 4. Juli 2020 wieder nach Normalfahrplan. Auch die beiden historischen Dampfschiffe nehmen ihren Betrieb auf. Das Corona-Schutzkonzept bleibt weiterhin in Kraft.

Am Samstag, 4. Juli 2020, kann die BLS Schifffahrt auf dem Thuner- und Brienzersee den Sommer-Normalfahrplan einführen. Seit dem 6. Juni verkehren die Schiffe zu einem reduzierten Spezialfahrplan, zuvor war die BLS Schifffahrt aufgrund der Coronakrise während knapp drei Monaten komplett eingestellt.

Die Fahrgastzahlen seit dem 6. Juni nehmen stetig zu. So kann die BLS auch ihre Dampfschiffe «Lötschberg» und «Blümlisalp» wieder in Verkehr setzen. Auch die kulinarischen Abendfahrten finden wieder statt. Zum Schutz der Fahrgäste gilt jedoch auch weiterhin eine Passagier-Kapazitätsgrenze von 50 Prozent. Die BLS empfiehlt, wenn möglich auf Schiffkurse mit schwächerer Auslastung auszuweichen. Informationen über Schutzmassnahmen und die erwartete Auslastung der Schiffe werden auf bls.ch/schiff-info publiziert. Die Spielkajüten für Kinder auf den Dampfschiffen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Halt in Leissigen

Die BLS steuert ab dem 4. Juli auch die neu gebaute Ländte in Leissigen mit den Kursen 7 (10.14 Uhr nach Interlaken West) und 22 (18.46 Uhr nach Thun) an. An den Kosten des Neubaus von 525’000 Franken haben sich nebst der BLS auch die Gemeinde Leissigen und der Verein Schiffländte Leissigen beteiligt.

Ertragsausfälle aufgrund Corona

Die BLS Schifffahrt rechnet bis Ende 2020 aufgrund der Coronakrise mit Ertragsausfällen von bis zu 6 Millionen Franken. Einen Teil davon wird sie mit Kostenminderungen durch Kurzarbeit und weiteren Massnahmen kompensieren können.

