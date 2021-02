Ferris Bühler Communications

Berliner Entertainer macht Mut mit neuem Buch: "Scheiss drauf – jetzt erst recht."

Heute, 04. Februar, veröffentlicht der Berliner Entertainer Tino Andrea Honegger sein Schreib-Debüt «Scheiss drauf – jetzt erst recht!».

Die Kulturszene steht derzeit still. Rückschläge stehen in der knallharten Unterhaltungsbranche auf der Tagesordnung. Der Weg zum Erfolg ist steinig – das weiß auch Produzent, Regisseur und Musicaldarsteller Tino Andrea Honegger. Trotz der Krise, die seine Projekte auf Eis gelegt hat, hat der für die Berliner Late-Night-Show «Berlin in einem Zug» bekannte Entertainer, keinen Moment ans Aufgeben gedacht und sein erstes Buch geschrieben: «Scheiss drauf – jetzt erst recht!», in dem es um jene Geisteshaltung geht, die Honegger täglich an seinen Träumen arbeiten lässt und mit der er anderen Mut machen will.

