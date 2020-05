Ferris Bühler Communications

No time for Corona: Bekanntester Agent der Welt flüchtet in die Schweiz

Er war schon öfters in der Schweiz: auf dem Schilthorn im Berner Oberland, im Engadin und zuletzt für “Goldeneye” im Tessin. Nun kehrt der bekannteste Agent der Welt in geheimer Mission zurück und begegnet im grauen Zürich seinem grössten Feind: Covid-19. In den sonnigen Bündner Bergen findet er schliesslich das perfekte Versteck, um sich vor dem Virus in Sicherheit zu bringen.

Mehr Informationen zum perfekten Versteck von James Bond finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Das Video “No time for Corona” können Sie hier anschauen und zur redaktionellen Veröffentlichung herunterladen. Bildmaterial zum Video finden Sie hier.

