Ferris Bühler Communications

Gesichtsmasken: Schweizer Traditionsfirma warnt vor unerfahrenen Verkäufern

Bild-Infos

Download

Das Thema Mundschutz ist in aller Munde. Nachdem die ersten Lockerungen nach dem Shutdown in Kraft getreten sind, ist das Tragen von Mundschutz ein Diskussionsthema. In dem Zusammenhang warnen Fachleute vermehrt vor Fälschungen und billigen Schutzmasken mit unzureichenden Qualitätsstandards.

Die DYNOVO AG, ansässig in Gretzenbach SO, ist spezialisiert auf Reinraumtechnik und Luftfilter. Die Firma arbeitet seit vielen Jahren mit renommierten Herstellern aus Asien zusammen und verzeichnet mit ihrem Angebot von qualitativ hochstehenden Gesichtsmasken momentan ein grosses Wachstum. Dank der langjährigen Erfahrung behält die DYNOVO AG den Überblick im momentan undurchsichtigen Gesichtsmasken-Markt und warnt vor neuen, unerfahrenen Playern.

Mehr Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial finden Sie hier.

Die Verantwortlichen der DYNOVO AG sprechen mit Ihnen auf Wunsch über mehr spannende Details zu diesem aktuellen Thema und geben Einblick in das unübersichtliche Geschäft mit Gesichtsmasken. Gerne vermitteln wir ein persönliches Gespräch. Wir stehen Ihnen per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 67 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse,

Elisabeth Zirk

i.A. DYNOVO AG

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 544 61 67 elisabeth@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com