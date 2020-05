Ferris Bühler Communications

Schweizer Persönlichkeiten präsentieren: Die schönsten Umwege der Schweiz

Der Sommer naht und die Reiseplanung steht an – in diesem Jahr wohl im eigenen Land. Aber auch in der Schweiz gibt es viele unentdeckte schöne Ecken. Der Schweizer Autovermieter Hertz hat verschiedene Regionen genauer unter die Lupe genommen und mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten die schönsten Umwege der Schweiz entdeckt: egal ob auf ihrem Abstecher ins Grüne, dem nächtlichen Streifzug durch idyllische Dörfer oder einem Ausflug in die Berge, dieses Jahr lernen wir die Schweiz neu kennen – auf ungewohnten Wegen.

Entstanden ist eine Sammlung mit spannenden MyWeekend-Hintergrundgeschichten, die Inspiration für Ausflüge in der Heimat bietet und zeigt, wie abwechslungsreich Wochenendausflüge und Sommerferien in der Schweiz sein können. Als Startschuss verraten Tom Lüthi, Gerold Biner oder René Schudel, welcher Abstecher sich garantiert lohnt und laden ein, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.

