Abenteuer daheim: mit dem Fernglas neue Blickwinkel entdecken

Das Frühlingserwachen ist wegen der Corona-Krise etwas in Vergessenheit geraten. Dabei geht es jetzt gerade in den Bäumen richtig rund, denn die Vögel haben Hochsaison. Es wird gesungen, gebalzt und genistet, was das Zeug hält.

Vom 6. bis 10. Mai organisiert BirdLife Schweiz zusammen mit Coop Bau + Hobby “Die Stunde der Gartenvögel”. Die Aktion bietet die beste Gelegenheit, mit einem SWAROVSKI OPTIK Fernglas aus dem heimischen Garten in eine neue Welt des Sehens einzutauchen und mit sicherem Abstand gemeinsam Vögel von ganz nah zu beobachten.

Mehr Informationen zur “Stunde der Gartenvögel” finden Sie in der Medienmitteilung anbei.

