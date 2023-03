STRABAG AG

STRABAG unterstützt Freestyle Uri beim Bau des Skateparks in Silenen

Spatenstich am 20.03.2023

Uri erhält top modernen Skatepark

Eröffnung voraussichtlich im Juli/August 2023

Erstfeld, 22.03.2023

Am Montag, 20. März 2023, fand nahe Erstfeld bei der Freizeitanlage Selderboden der Spatenstich und damit der Startschuss für den Bau des ersten Skateparks im Kanton Uri statt. Nach über zehn Jahren Planung wird in der Gemeinde Silenen ein 1300 m2 grosser, öffentlicher Skatepark entstehen.

«Wir freuen uns sehr, die Skatepark-Crew bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. Sie haben während Jahren unglaublich viel Energie in dieses Projekt gesteckt und es geschafft, dieses zum Fliegen zu bringen. Mit unserem Know-how sowie der Motivation unseres Teams und aller anderen Partner:innen, wird der Kanton Uri einen der am besten geshapten Parks der Region bekommen», so Jonas Aschwanden, Technischer Bereichsleiter Ingenieurbau. Von und für Jugendliche: «Wir nutzen die Chance und werden einigen unserer Lernenden aus Erstfeld und Disentis mit Vermessungs- und Maurerarbeiten einen Einsatz auf diesem Projekt ermöglichen – eine willkommene Abwechslung», so Bauführer Joel Andrey. Er ist selbst mit Herzblut dabei: «Als ambitionierter Skater kann ich mich bestens mit der Sache identifizieren und freue mich, dass wir hier gemeinsam mit unseren Nachwuchskräften einen Beitrag zu einer neuen Begegnungszone für alle Generationen leisten können.»

Die Finanzierung des Skateparks Selder erfolgte über ein Crowdfunding sowie über Sponsor:innen und private Unterstützer:innen. Die Gesamtkosten für den Bau des Parks belaufen sich auf CHF 870 000.-.

Fakten zum Bau

1300 m2 Fläche (22 x 56 m)

Baustoff: Beton (Witterungsbeständigkeit, perfekte Laufeigenschaften, reduzierte Unterhaltskosten)

Gesamtkosten: CHF 870 000.-

Bauherrschaft

Verein Freestyle Uri

STRABAG AG

