Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteiner Künstleratelier im Turmhaus im Zeichen von Literatur

Vaduz (ots)

Die Atelieraufenthalte 2022 im Liechtensteiner Künstleratelier im denkmalgeschützten Turmhaus in Balzers stellen die Sparte "Literatur" in den Mittelpunkt.

Von Mitte April bis Mitte Juli 2022 wurde das Turmhaus von der österreichischen Autorin Ursula Wiegele bewohnt. Sie hat ihren Atelieraufenthalt für die Arbeit an ihrem neuen Roman genutzt. Anlässlich einer Abschlussveranstaltung im Haus Gutenberg bekam die Öffentlichkeit die Gelegenheit, erste Ausschnitte aus Ursula Wiegeles Roman in Arbeit zu hören.

Für das dritte Quartal konnte via die Kulturstiftung Liechtenstein Kontakt zu TRADUKI ermöglicht werden, welche zwei Stipendiatinnen als "Artist-in-Residence" bestimmt haben. TRADUKI ist ein europäisches Netzwerk, das mit den Mitteln der Literatur, durch Bücher, Übersetzungen, Festivals, Workshops und Residenz-Programme für Autor/innen und Übersetzer/innen den Südosten Europas mit dem deutschsprachigen Raum und seiner Literaturwelt verbindet. Seit Mitte Juli 2022 ist die Schriftstellerin Lejla Kalamujic aus Sarajevo im Turmhaus zu Gast. Sie nimmt einen Aufenthalt von rund zwei Monaten wahr. Anschliessend wird für vier Wochen die Autorin Anja Mugerli aus Slowenien einen Aufenthalt im Atelier wahrnehmen.

Artist-in-Residence im Land

Das möblierte Wohnatelier bietet den Förderungsempfängern die Möglichkeit, Projekte vor Ort in Liechtenstein umzusetzen, sich mit lokalen Kunstschaffenden auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und sich in ihrer Arbeit weiterzuentwickeln. Mit dem "Turmhaus" kann Liechtenstein aktiv die Rolle des Gastgebers eines Inlandateliers in Liechtenstein wahrnehmen und einen Beitrag zur Aussenwirkung Liechtensteins als Kulturstandort leisten.

Weitere Informationen können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 52, E-Mail: kulturschaffen@llv.li angefordert werden.