Beko-Hackathon "Hack the Normal Sustainability" macht Kraft der Kreativität und Zusammenarbeit deutlich

Beko gibt die Gewinner des Hackathon bekannt

Beko, eine der drei führenden großen Haushaltsgerätemarken in Europa, hat die Gewinner ihres Hack the Normal – Sustainability-Events bekannt gegeben.

Die Veranstaltung stand Unternehmern und innovativen Denkern aus ganz Europa offen und zog über fünfhundert Teilnehmer aus 70 Ländern an, die einzigartige und praktische Lösungen für einige der größten Umweltprobleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dem Wassermanagement und der Kreislaufwirtschaft entwickelt haben.

Beko ist stolz, die diesjährigen Top-Gewinner präsentieren zu können:

Team 52 Team 52 beschäftigte sich mit dem Thema Energieverschwendung und CO2-Emissionen von Haushaltsgeräten im Standby-Modus. Das Team hat einen innovativen intelligenten Stecker mit benutzerfreundlichen Modi entwickelt, der es den Verbrauchern ermöglicht, Geräte auszuschalten und weniger Energie zu verschwenden, wenn sie nicht verwendet werden. Das ermöglicht finanzielle Einsparungen und trägt dazu bei, Emissionen zu vermeiden. Gewinner im Bereich Wassermanagement: Koalas Die Koalas haben eine innovative Waschmaschinentechnologie entwickelt, die mit Sauerstoff und kaltem Wasser Kleidungsstücke effizienter reinigt als je zuvor. Das neue Verfahren, das in einer zukünftigen Produktreihe von Beko-Waschmaschinen eingesetzt werden soll, reduziert den Bedarf an hohen Mengen an Waschmittel und heißem Wasser und hilft so, Wasser und Energie zu sparen.

Beko wird nun mit den neun Gewinnern des Wettbewerbs sowie mit den Gewinnern des Beko Special Awards zusammenarbeiten, um ihre Produkte mit dem führenden europäischen Accelerator Startup Wise Guys auf den Markt zu bringen. Hinzu kommt ein Preispool von 50.000 €, der an die Gewinner ausgezahlt wurde.

Utku Barış Pazar, Leiter für Strategie und Digitales bei Arçelik, erklärte: „Aufbauend auf den Erfahrungen der beiden vorherigen Hackathons sind wir stolz darauf, den größten Hackathon Europas für Nachhaltigkeit sowie den ersten CO2-neutralen Hackathon mit über 500 Teilnehmern abzuschließen. In diesem Jahr konzentrierte sich unsere Mission für die Veranstaltung auf die wachsende Klimakrise und die Risiken, die jedes Zehntel Grad an zusätzlicher Erwärmung für Menschen, Arten und Ökosysteme mit sich bringt, was es dringend erforderlich macht, dass wir wirksame Wege zur Dekarbonisierung und Reduzierung von Emissionen finden. Es war inspirierend zu sehen, wie einige der klügsten Köpfe und Vordenker gemeinsam Lösungen für Probleme entwickelt haben, die uns alle betreffen. Wir sind stolz darauf, über 700 Bewerber mit 51 Start-ups in der Frühphase zu gewinnen und 94 Teams aus über 70 Ländern zusammenzubringen, um für ein- und denselben Zweck zu handeln: Ideen entwickeln, die einen positiven Einfluss auf Mensch und Umwelt haben."

„Herzlichen Glückwunsch an alle vierzehn Gewinner und alle Teilnehmer, die gezeigt haben, was wir erreichen können, wenn wir alle zusammenarbeiten. Wir glauben, dass eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation der effektivste Weg ist, um einige der drängenden Umweltprobleme von heute anzugehen, und diese Veranstaltung hat dazu beigetragen."

Der von Beko veranstaltete und von den Medienpartnern TNW und FT Talent organisierte Wettbewerb „Hack the Normal Sustainability" befähigte Innovatoren, neue Technologien und nachhaltige Lebenslösungen zu entwickeln. An der Veranstaltung nahmen auch hochrangige Branchenführer, Unternehmer, Akademiker und Vordenker teil, unter anderem vom WWF und vom UNDP, die im Rahmen des dreitägigen Hackathons Erkenntnisse und wertvolle Einblicke teilten.

Informationen zu Beko:

Beko ist die internationale Haushaltsgerätemarke von Arçelik, einem multinationalen Haushaltsgerätehersteller, der mit 12 Marken vertreten ist und weltweit über 40.000 Mitarbeiter beschäftigt. Beko gehört zu den Top 3 der großen Haushaltsgerätemarken in Europa.* Die Marke ist Hauptpartner des FC Barcelona, Namenspartner der Herren-Basketballmannschaft Fenerbahçe und offizieller Ausrüster der European League of Legends Championship (LEC).

Beko konzentriert sich seit Jahren auf eine gesunde Lebensweise, indem es das Bewusstsein dafür schärft und Produkte entwickelt, die ein gesundes Leben möglich und bequem machen. Die Mission der Marke Beko lautet „Gesundes Leben ist nur auf einem gesunden Planeten möglich". Beko setzt sich für den Schutz unseres Planeten ein, indem es energieeffiziente Produkte entwickelt und herstellt und in die Ressourceneffizienz der Produktion investiert.

