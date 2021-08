Persistent Systems

Persistent wird im ISG Provider Lens(TM) Archetype Report über hybride Cloud-Dienste der nächsten Generation als führend genannt

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire)

Spiegelt den dringenden Bedarf an hybriden und privaten Cloud-Implementierungen in globalen Unternehmen wider

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) wurde im 2021 ISG Provider Lens(TM) Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions Archetype Report als führend im traditionellen Outsourcing-Archetyp für hybride und private Cloud-Bereitstellungen genannt.

Persistent wurde auch als bemerkenswerter Akteur für seine Remote-Operations-Strategie im Managed-Services-Archetyp und für seinen Fokus auf die Kundenerfahrung im Transformations-Archetyp identifiziert.

Dieser Archetype Report untersucht vier Arten von Kunden, oder Archetypen, die nach privaten und hybriden Cloud-Services und -Lösungen der nächsten Generation suchen. Der Bericht bewertet die relativen Fähigkeiten von 30 Anbietern zur Erbringung von Dienstleistungen für die vier Archetypen: traditionell, Managed Services, transformatorisch und bahnbrechend.

Die Ergebnisse spiegeln das breite Spektrum an Unternehmen wider, die sich im vergangenen Jahr für die Cloud entschieden haben, sowie die Tatsache, dass sich die ersten Anwender auf Sicherheits- und Compliance-Fragen konzentrieren.

Dem Bericht zufolge sind die drei wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines Dienstanbieters Automatisierungsfähigkeiten, eine gute Erfolgsbilanz bei Plänen zur Geschäftskontinuität und ein starkes Infrastrukturmanagementprogramm. Automatisierung ist ein wichtiger Aspekt, insbesondere für große Unternehmen mit einer über den ganzen Globus verteilten, isolierten Infrastruktur.

Jan Erik Aase, Partner und globaler Leiter bei ISG Provider Lens Research

"Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass Unternehmen erkannt haben, dass die Auslagerung ihrer IT-Infrastruktur eine kosteneffiziente Möglichkeit ist, IT- und Geschäftsziele in Einklang zu bringen. Insbesondere hilft Persistent seinen Kunden mit fortschrittlichen Cloud- und Automatisierungsfähigkeiten, die sowohl die Kosteneffizienz als auch die positiven Geschäftsergebnisse dramatisch beschleunigen."

Nitha Puthran, SVP, Cloud, Infrastruktur und Sicherheitsdienste bei Persistent Systems

"Die Anerkennung durch ISG für die Stärke unserer Cloud-Services ist eine wichtige Bestätigung für unser Know-how, unsere Ressourcen und vor allem für den Wert, den wir unseren globalen Kunden bieten. Unser flexibler Ansatz passt zu den Unternehmen, die sich auf ihrem Weg zur Cloud Transformation befinden. Unser differenziertes IP, unsere Beschleuniger und unser Partner-Ökosystem tragen dazu bei, die Geschäftsergebnisse zu maximieren und die Markteinführung zu beschleunigen."

Der 2021 ISG Provider Lens(TM) Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions Archetype Report ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf hiererhältlich.

Informationen zu ISG Provider Lens(TM) Research

Die ISG Provider Lens(TM) Quadrant-Forschungsreihe ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen ISG-Beratungsteams kombiniert. Unternehmen finden eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Beschaffungspartner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für ISGs Unternehmenskunden auszusprechen. Die Studie deckt derzeit Anbieter ab, die ihre Dienste weltweit, in ganz Europa sowie in den USA, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern, Brasilien und Australien/Neuseeland anbieten, wobei in Zukunft weitere Märkte hinzukommen werden. Weitere Informationen über die ISG Provider Lens(TM) Forschung finden Sie auf dieser Webseite. Eine begleitende Forschungsreihe, die ISG Provider Lens(TM) Archetype-Berichte, bieten eine erstmalige Bewertung von Anbietern aus der Perspektive bestimmter Käufertypen.

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter bei der Erzielung operativer Spitzenleistungen und schnellerem Wachstum. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienstleistungen, Netzwerk-Carrier-Services, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Informationen zu Persistent

Mit mehr als 14.500 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Mehr Informationen zu Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen erhalten Sie unter persistent.com/flcs.

