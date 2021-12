Ataccama

Ataccama arbeitet mit UST zusammen, um den Umgang mit Unternehmensdaten zu transformieren

Toronto und Aliso Viejo, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Ataccama freut sich auf UST als strategischen Wiederverkäufer in Nordamerika

Ataccama, ein führender Anbieter von Enterprise Data Quality Fabric, und UST, ein führendes Unternehmen für digitale Transformationslösungen, haben ihre Zusammenarbeit angekündigt, um KI-gestützte Datenverwaltungslösungen für Unternehmen bereitzustellen.

Die Data Quality Fabric Ataccama ONE bietet qualitativ hochwertige Daten an die entsprechenden Teams und Algorithmen, wobei Governance, Qualität und Compliance automatisch gewährleistet sind. Zusammen mit UST IQ, einer Plattform, die Datenerfassung in großem Maßstab mit beispielloser Leistung bietet, werden die umfassenderen Herausforderungen der Bereitstellung und Verwaltung erforderlicher Daten zur Unterstützung geschäftlicher Anforderungen einfach und effizient angegangen.

Heutzutage generieren Unternehmen nicht nur riesige Datenmengen, sondern durchlaufen auch eine unglaubliche Anzahl an großen und kleinen Fusionen und Übernahmen. Gleichzeitig sind sie einem starken behördlichen Druck ausgesetzt. So müssen alle Daten für die Prüfung, Rückverfolgbarkeit und Einhaltung der Datenschutzvorschriften aufgezeichnet werden. Die Abteilung für Datenmanagement von UST wird von den erstklassigen Fähigkeiten von Ataccama rund um Data Governance profitieren und ein umfassendes Datenmanagement mit KI-basierten Ansätzen für proaktive Datenqualität ermöglichen", erklärte Niranjan Ramsunder, Chief Technology Officer von UST.

„Ataccama investiert auch weiter in sein schnell wachsendes Partnerökosystem, um die Kunden bei ihrer datengesteuerten Geschäftsumwandlung zu unterstützen. Wir sehen UST mit seiner starken Präsenz in unseren strategischen Märkten und Branchen an der Spitze der digitalen Transformation. Die Firma unterstützt ambitionierte Unternehmen bei der Planung und Umsetzung digitaler Arbeitsweisen. Wir freuen uns, sie als strategischen Partner in Nordamerika für uns zu gewinnen", erklärte Afshin Lotfi, Chief Executive Officer von Ataccama in Nordamerika.

Informationen zu Ataccama

Ataccama erfindet Datenverwaltung neu, um für Unternehmen Wert zu schaffen. Durch die Zusammenführung von Data Governance, Datenqualität und Master Data Management in einer einzigen, KI-gestützten Fabric in Hybrid- und Cloud-Umgebungen gibt Ataccama Ihren Business- und Datenteams die Möglichkeit, Innovation mit beispielloser Geschwindigkeit voranzutreiben und gleichzeitig Vertrauen, Sicherheit und Governance Ihrer Daten zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie auf www.ataccama.com.

Informationen zu UST

Seit mehr als 22 Jahren arbeitet UST Seite an Seite mit den besten Unternehmen der Welt, um mit Transformation etwas zu bewegen. Unter dem Motto „Angetrieben von Technologie, inspiriert von Menschen und motiviert durch unsere Mission", arbeiten wir mit unseren Kunden vom Design bis zum Betrieb zusammen. Durch unseren flexiblen Ansatz identifizieren wir ihre zentralen Herausforderungen und entwickeln bahnbrechende Lösungen, die ihre Vision zum Leben erwecken. Mit fundiertem Fachwissen und einer zukunftssicheren Philosophie bringen wir Innovation und Agilität in die Organisationen unserer Kunden ein und liefern messbaren Mehrwert und nachhaltige Veränderungen in verschiedenen Branchen und auf der ganzen Welt. Unsere mehr als 28.000 Mitarbeiter in 25 Ländern schaffen wichtige Veränderungen und berühren dabei Milliarden von Menschen. Besuchen Sie uns auf www.UST.com