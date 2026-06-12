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Tarifs des analyses: la maîtrise des coûts requiert des conditions-cadres stables

Berne (ots)

H+ Vos Hôpitaux est préoccupée par les modifications des tarifs des analyses de laboratoire décidées par l'Office fédéral de la santé publique. De nouvelles coupes accroissent la pression financière sur les hôpitaux et les cliniques et rendent plus urgente la nécessité d'agir sur le financement du secteur ambulatoire.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a décidé aujourd'hui de modifier l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS). Dès le 1er juillet 2026, les tarifs des analyses, notamment, seront abaissés. Selon l'OFSP, cette mesure permettra de réaliser des économies d'environ 85 millions par an.

Sur le principe, H+ soutient les mesures de maîtrise des coûts dans le secteur de la santé. À condition, cependant, qu'elles soient équilibrées et qu'elles ne mettent pas en péril la sécurité des soins. La volonté de l'OFSP d'abaisser maintenant les positions des dix analyses réalisant le plus gros chiffre d'affaires apparaît arbitraire alors même qu'une révision de la liste des analyses est en chantier.

Pour H+, les décisions tarifaires doivent reposer sur des bases compréhensibles et s'inscrire dans les travaux de révision en cours. Des coupes sans nuance dans les principales analyses impactent encore plus le secteur ambulatoire qui subit aujourd'hui déjà une importante pression économique. En outre, ces réductions restreignent la marge de manoeuvre des fournisseurs de prestations et entravent la transformation nécessaire du système de santé vers l'ambulatoire et les soins en réseau. De manière générale, les adaptations des tarifs doivent s'orienter à long terme sur les coûts effectifs et les exigences d'une prise en charge des patients de haute qualité.

Il est essentiel, selon H+, de ne pas prendre des mesures de maîtrise des coûts au cas par cas. La stabilité de la fourniture des soins sur la durée implique que la rémunération des prestations soit appropriée et couvre les coûts. C'est à cette condition que les hôpitaux et les cliniques pourront remplir leur mission de manière fiable à l'avenir.