Novo Tellus

Novo Tellus beschafft erfolgreich seinen dritten Fonds mit überzeichneten Mittelzusagen in Höhe von 510 Millionen US-Dollar

Singapur (ots/PRNewswire)

Novo Tellus agab heute den schnellen Abschluss des Fundraisings für seinen dritten Private-Equity-Fonds, Novo Tellus PE Fund 3, L.P. (der „Fonds"), bekannt. Der Fonds übertraf sein Fundraising-Ziel um 36 % und schloss die Mittelbeschaffung bei seiner harten Obergrenze in Höhe von 510 Millionen US-Dollar an Zusagen ab.

Die Aufstockung des Fonds wurde sechs Monate nach dem ersten Closing im Juni 2023 abgeschlossen und 100 % der bisherigen institutionellen Investoren haben sich erneut an dem Fonds beteiligt, zusammen mit einer Reihe neuer Kommanditisten aus aller Welt.

In den 12 Jahren seit der Firmengründung hat sich Novo Tellus durch die enge Zusammenarbeit mit ambitionierten Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft einen Namen als Partner zur Förderung des Wachstums von Technologie- und Industrieunternehmen in Südostasien und darüber hinaus gemacht. Novo Tellus hat eine spezialisierte Investitionsstrategie entwickelt, bei der profunde Branchenkenntnisse mit engen, verständnisvollen Managementpartnerschaften kombiniert werden, um Geschäftsvisionen zu erweitern, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu sorgen.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer renommierten und breit gefächerten Kommanditisten, die viele der bedeutendsten institutionellen Anleger weltweit repräsentieren", so Loke Wai San, geschäftsführender Partner. „Wir freuen uns, in einem schwierigen Umfeld das Fundraising abschließen zu können, konzentrieren uns aber weiterhin unbeirrt auf unser Kerngeschäft, das in der Zusammenarbeit mit großartigen Managementteams besteht, um in Wachstum zu investieren und Wert für alle Stakeholder zu schaffen.

Die Technologie-Lieferkette befindet sich heute weltweit in einem gewaltigen Prozess der Neuordnung, was qualifizierten Anlegern zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, Managementteams bei der Bewältigung der Komplexität zu unterstützen und neue Wachstumschancen zu nutzen. Unser spezialisiertes Investitionsmodell wird im Laufe der Zeit immer besser, da wir zunehmend mehr Erfahrung sammeln, Beziehungen aufbauen und Erfolge in unserem Sektor erzielen. Während wir den Fonds 3 gemeinsam mit unseren Stakeholdern entwickeln und ausbauen, wird auch in Zukunft der Schwerpunkt unseres Engagements und des Einsatzes unserer Erfahrung auf dem Ausbau dieses einzigartigen sektoralen Vorteils liegen."

Informationen zu Novo Tellus

Novo Tellus ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum von Unternehmen der technologischen Lieferkette in Südostasien und darüber hinaus spezialisiert hat. Novo Tellus, das über ein spezialisiertes Investmentteam und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz verfügt, ist bestrebt, fundierte und verständnisvolle Partnerschaften mit Unternehmensführern einzugehen, um deren Visionen zu erweitern und das Unternehmenswachstum im Laufe der Zeit neu zu beleben.

