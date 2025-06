Natur- und Tierpark Goldau

Jöö-Alarm im Natur- und Tierpark Goldau: Luchs-Nachwuchs zeigt sich erstmals

Am 13. Mai hat Luchsweibchen Matra zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Nun wagen die kleinen Raubkatzen ihre ersten Schritte ausserhalb der Wurfbox – und machen einen Besuch im Natur- und Tierpark Goldau noch spannender.

Die beiden jungen Luchse, die Matra Mitte Mai 2025 geboren hat, werden neugierig: Vor wenigen Tagen haben sie den ersten Ausflug vor die Wurfbox unternommen – stets unter dem wachsamen Blick ihrer Mutter. In den kommenden Tagen ist zu erwarten, dass die beiden Jungtiere vermehrt die gesamte Anlage erkunden. Besucherinnen und Besucher des Natur- und Tierparks Goldau dürfen sich somit auf besonders niedliche Begegnungen freuen.

Der Nachwuchs von Matra und Luchsmännchen Bagheera ist Teil eines Europäischen Artenschutzprojekts. Die jungen Luchse werden nach dem Erreichen des Erwachsenalters den Natur- und Tierpark Goldau verlassen und in einem anderen Zoo oder Tierpark für weitere Jungtiere sorgen. Diese könnten dann in einem der verschiedenen Wiederansiedlungsprojekte in Europa ausgewildert werden.

