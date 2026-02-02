UiPath

UiPath gelingt Durchbruch: Agentic Automation beschleunigt die SAP S4/HANA Transformation um 10 %

München (ots)

+++ ERP-Transformation mit Unterstützung von Agentic Automation Lösung von UiPath sorgt im Use Case für massive Effizienzsteigerung und Beschleunigung des Projektes.

+++ Auf dem Weg zum "Agentic ERP"-Standard: KI-Agenten von UiPath ermöglichen es, komplexe Unternehmensprozesse autonom zu steuern, Entscheidungen über SAP- und Nicht-SAP-Systeme hinweg zu orchestrieren - und Menschen gezielt, aber eben nur bei Bedarf einzubeziehen.

Es ist ein Durchbruch in der Welt der SAP- und ERP-Transformation. Gemeinsam mit Deloitte hat UiPath seine SAP S/4HANA-Plattform transformiert. Der Use Case dokumentiert, wie der Einsatz von Agentic Automation von UiPath operative Transformationseffizienz steigert, Komplexität reduziert und die Ergebnisse deutlich verbessert.

Wesentliche Kennzahlen belegen die Relevanz und Kraft der Lösung

Über 200 Automatisierungen in zentralen Geschäftsprozessen, umgesetzt durch das UiPath Center of Excellence (CoE).

Mehr als 85 % der zentralen Finanzprozesse werden heute durch stabile, vollautomatisierte Prozesse gesteuert - ohne manuelle Zwischenschritte.

Mit einem Clean Core von 93 %, also einer nahezu unveränderten SAP-Kernstruktur, wurde die Grundlage für schnelle und reibungslose Weiterentwicklungen geschaffen. Damit liegt UiPath deutlich über dem Benchmark der Branche von lediglich 80%.

60 % der Testfälle sind automatisiert. Dies senkt die Belastung für Fachanwender deutlich - und beschleunigt die Implementierung erheblich.

10 % schnellere Projektauslieferung und damit ein klarer Effizienzgewinn durch automatisierte Tests, Validierung und Integration.

Geschickte Orchestrierung von Agentic ist der Schlüssel

Der Ansatz von UiPath macht Agentic ERP zum verlässlichen Co-Piloten: KI-Agenten übernehmen Routineentscheidungen, prüfen Datensätze, oder orchestrieren Workflows zwischen SAP- und Nicht-SAP-Systemen. Dies entlastet die menschliche Arbeitskraft genau dort, wo sie in bislang manuellen Transformationsprozessen gefangen war, und viel Zeit gebunden wurde. Die freiwerdende Zeit kann in wertvollere Dinge wie Strategie investiert, und so die Effizienz und Effektivität der IT-transformation deutlich verbessert werden.

"Agentic ERP ist nicht bloß eine Vision - es ist der logische nächste Schritt in der Entwicklung von Unternehmenssystemen", sagt Mihai Faur, CIO von UiPath. "Unsere Customer-Zero-Reise zeigt, wie Organisationen ihre Prozesse zukunftssicher gestalten können, indem sie intelligente Agentic Automation tief in ihre ERP-Landschaften integrieren."

In der kostenlos lesbaren Case Study finden Interessierte weitere Fakten und Hintergründe zum Durchbruch von UiPath im Bereich der ERP-Transformation: Case Study: UiPath and Deloitte Revolutionize ERP Modernization