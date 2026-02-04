PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Falco Privatstiftung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Falco Privatstiftung

Falco Memorial – Puerto Plata

Falco Memorial – Puerto Plata
  • Bild-Infos
  • Download
Falco Memorial - Puerto Plata Falco Memorial - Puerto Plata

Wien (ots)

Am 6. Februar 1998 verunglückte Österreichs Ausnahmekünstler Falco, Johann Hölzel, bei Puerto Plata, in der Dominikanische Republik, tödlich.

Am Unfallort hat nun die Falco Privatstiftung eine Gedenkstätte, das „Falco Memorial – Puerto Plata“, errichtet.

An Falcos Geburtstag am 19.Februar erfolgt im Rahmen einer Feierlichkeit am Abend die offizielle Freigabe des Falco Memorials.

Zur Veranstaltung werden Falco-Fans, sowie zahlreiche Ehrengäste, Zeitzeugen, Wegbegleiter und Freunde Falcos erwartet.

Die Falco Privatstiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, Leben, Werk und internationale Bedeutung Falcos dauerhaft zu bewahren.

Mit dem „Falco Memorial - Puerto Plata“ entsteht erstmals eine dauerhafte offizielle Gedenkstätte am Unfallort, die Falcos außergewöhnliches künstlerisches Vermächtnis über Länder- und Sprachgrenzen hinweg sichtbar macht und seine internationale Bedeutung nachhaltig unterstreicht.

Falco Memorial - Puerto Plata Falco Memorial - Puerto Plata

Pressekontakt:

Falco Privatstiftung
Wolfgang Kosmata
Telefon: 0043 660 2680000
E-Mail: kosmata@falco.at
Website: https://www.falco.at

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Falco Privatstiftung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Falco Privatstiftung
Weitere Storys: Falco Privatstiftung
Alle Storys Alle
  • 30.03.2017 – 10:01

    Falco im Hard Rock Café Vienna

    Einladung zur Pressekonferenz: "Falco im Hard Rock Café Vienna" Wien (ots) - Der Vorstand der Falco Privatstiftung lädt zu einer Pressekonferenz. Falcos sechzigster Geburtstag, im Februar 2017, wurde in vielen nationalen und internationalen Medien gefeiert. Die neu aufgelegten CD/DVD und Vinyl Compilationen landeten auf Platz 1 in den deutschsprachigen Charts und zeigen die Aktualität von Falcos Musik und seiner Person. Das Hard Rock Cafe Vienna gemeinsam mit der Falco ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren