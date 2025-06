T.D. Williamson

T.D. Williamson kündigt strategische Investition von Apollo Funds an

Tulsa, Oklahoma (ots/PRNewswire)

T.D. Williamson („TDW"), ein weltweit führendes Unternehmen für Pipeline-Infrastrukturtechnologie und -dienstleistungen, gab heute eine strategische Investition von Fonds bekannt, die von Apollo (NYSE: APO) (die „Apollo-Fonds") verwaltet werden. SCF Partners, eine in Houston ansässige Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen in Energie- und Infrastrukturdienstleistungen spezialisiert hat und TDW im Juni 2022 erwarb, wird weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung behalten.

TDW ist seit über 100 Jahren ein führendes Unternehmen in der Pipeline-Instandhaltung und -integrität. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Lösungen für die Instandhaltung und Anlagenoptimierung, die die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung während des gesamten Lebenszyklus der Pipeline-Infrastruktur verbessern. Als anerkannter Technologieführer verfügt TDW über mehr als 500 eingetragene Patente, darunter Innovationen in den Bereichen fortschrittliche Isolierung, integrierte Molchsysteme, Inline-Integritätsbewertung und -Reparatur, die sowohl im Infrastruktur- als auch im Versorgungsbereich eingesetzt werden.

Bob McGrew, CEO von TDW, sagte: „Wir bei TDW haben uns verpflichtet, erstklassige, technisch differenzierte Lösungen zu liefern, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der Betreiber kritischer Pipeline-Infrastrukturen zu unterstützen. Diese Investition von Apollo Funds ist neben unserer bestehenden Beziehung zu SCF Partners ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, da wir weiterhin in die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden durch Innovationsarbeit und den Ausbau unserer globalen Reichweite investieren."

Scott Browning, Partner bei Apollo, sagte: „TDW kann auf eine lange Erfolgsgeschichte bei Innovationen und der Betreuung von Kunden in der gesamten Wertschöpfungskette der Pipeline-Industrie zurückblicken. Wir freuen uns darauf, das Management von TDW und SCF dabei zu unterstützen, strategische Wachstumsinitiativen voranzutreiben, die zur Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz der Energieinfrastruktur beitragen, um die globalen Trends in der Energienachfrage zu bedienen."

„Seit mehr als einem Jahrhundert steht TDW an der Spitze von Pipeline-Integrität und -Innovation", kommentierte Deviyani Misra-Godwin, Managing Director bei SCF. „In den letzten drei Jahren haben wir ein enormes Wachstum des Unternehmens erlebt. Das Team hat sein Technologie- und Produktportfolio erweitert, die Kundenbeziehungen vertieft und ist weiterhin führend in den Bereichen Sicherheit und operative Exzellenz. Wir fühlen uns geehrt, weiterhin mit dem Weltklasse-Team von TDW zusammenzuarbeiten und freuen uns, Apollo Funds als strategischen Partner in diesem nächsten Wachstumskapitel begrüßen zu dürfen."

TDW und SCF Partners wurden von Vinson & Elkins LLP beraten, während Kirkland & Ellis LLP die Apollo-Fonds beriet.

Informationen zu T.D. Williamson

T.D. Williamson („TDW") bedient die Sektoren Sammlung, Übertragung und Verteilung in der Pipeline-Industrie mit einem globalen Portfolio von Produkten und Dienstleistungen, einschließlich fortschrittlicher Isolierung, integrierten Molchsystemen, Integritätsbewertung und Reparaturlösungen. Mit Onshore- und Offshore-Anwendungen bietet TDW umfangreiche Aktivitäten zur Wartung und Optimierung von Pipelines. TDW pflegt langfristige Beziehungen zu Pipelinebetreibern, die während der gesamten Lebensdauer einer Pipeline bestehen bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.tdwilliamson.com.

Informationen zu Apollo

Apollo ist ein wachstumsstarker, globaler Verwalter von alternativen Vermögenswerten. In unserem Vermögensverwaltungsgeschäft versuchen wir, unseren Kunden Überschussrenditen an jedem Punkt des Risiko-/Ertragsspektrums zu bieten, von Investment-Grade-Krediten bis zu Private Equity. Wir konnten seit nunmehr drei Jahrzehnten mit unserer Investmentexpertise über unsere vollständig integrierte Plattform die finanziellen Renditebedürfnisse unserer Kunden erfüllen und Unternehmen mit innovativen Kapitallösungen für ihr Wachstum versorgen. Über Athene, unser Altersvorsorgegeschäft, haben wir uns darauf spezialisiert, unsere Kunden dabei zu unterstützen, finanzielle Sicherheit zu erreichen. Hierfür bieten wir eine Reihe von Altersvorsorgeprodukten an und agieren als Lösungsanbieter für Institutionen. Unser beharrlicher, kreativer und fachkundiger Investitionsansatz trägt maßgeblich dazu bei, unsere Kunden, die Unternehmen, in die wir investieren, unsere Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, in Einklang zu bringen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und positive Ergebnisse zu erzielen. Zum 31. März 2025 verfügte Apollo über ein verwaltetes Vermögen von rund 785 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.apollo.com.

Informationen zu SCF Partners

Das 1989 gegründete Unternehmen SCF stellt Beteiligungskapital und strategische Wachstumshilfen für den Aufbau und das Wachstum führender, weltweit tätiger Unternehmen in den Bereichen Energiedienstleistungen, -ausrüstung und -technologie bereit. SCF hat im Laufe seiner Geschichte in mehr als 80 Plattformunternehmen investiert, mehr als 370 zusätzliche Akquisitionen getätigt und 18 börsennotierte Energiedienstleistungs- und -ausrüstungsunternehmen entwickelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und unterhält Büros in Aberdeen und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.scfpartners.com.

kat.eaton@tdwilliamson.com