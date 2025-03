RTLZWEI

SERVICE-MELDUNG: "Trödeltrupp on Tour"- Tipps für den Flohmarkt-Besuch im Urlaub

München (ots)

Der Trödeltrupp teilt die besten Tipps für erfolgreiche Bazar-, Markt- und Flohmarktbesuche in verschiedenen Urlaubsländern

Ab 27. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 20. März im Premium-Bereich auf RTL+

Der Trödeltrupp ist wieder unterwegs! Diesmal nehmen Mauro, Otto und Sükrü u.a. internationale Flohmärkte in den Urlaubsländern Türkei, Italien und Frankreich unter die Lupe. Doch worauf sollte man achten, wenn man dort Trödel oder Antiquitäten kauft? "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" läuft ab 27. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die besten fünf Tipps der drei Experten gibt es bereits vorab!

Tipp 1: Touristenfallen meiden

Gerade in beliebten Urlaubsländern wie Frankreich oder Italien gibt es Märkte, die sich auf Touristen spezialisiert haben. Hier sind die Preise oft höher und Verhandlungen schwieriger. Wer auf authentische Schnäppchen aus ist, sollte sich nach Märkten umsehen, die hauptsächlich von Einheimischen besucht werden.

"Wenn man im Ausland auf dem Flohmarkt ist, sollte man darauf achten, dass der Flohmarkt nicht so Touristen-lastig ist. Denn überall da, wo viele Touristen sind, da wird auch wenig verhandelt." - Sükrü

Tipp 2: Schnell sein lohnt sich!

Ein Flohmarkt ist kein Warenhaus mit unbegrenztem Vorrat - hier zählt der Moment! Wer ein besonderes Stück entdeckt, sollte nicht zu lange zögern, sondern die Gelegenheit nutzen.

"Ein Tipp ist, wenn du etwas haben willst, dann kaufe es auch, da es sonst weg sein kann." - Mauro

Tipp 3: Verhandeln will gelernt sein!

Besonders in Ländern wie der Türkei ist das Feilschen auf Märkten Tradition. Hier gilt: Ein Lächeln hilft immer! Wer freundlich bleibt und das Gespräch mit dem Händler sucht, hat bessere Chancen auf einen guten Preis.

"Sucht euch einen Flohmarkt aus, zu dem die Einheimischen hingehen. Dort hat man viel größere Chancen, Tricks anzuwenden." - Sükrü

"Einfach mal ein bisschen frech sein, vielleicht auch mal den Preis halbieren, und irgendwo trifft man sich dann. Wichtig ist, dass man die Sache nicht aus den Augen lässt und sie dann auch kauft. Mit ein bisschen Charme geht das alles." - Mauro

Tipp 4: Einfuhr- und Zollbestimmungen beachten

Wer Antiquitäten oder besondere Fundstücke mit nach Hause nehmen möchte, sollte sich vorher über die Einfuhrbestimmungen informieren. Besonders in Ländern mit strengen Gesetzen zum Kulturgutschutz, wie Italien oder die Türkei, können alte Gegenstände unter den Schutz des Staates fallen. Wer unsicher ist, sollte sich vor dem Kauf erkundigen.

"Ganz wichtig: Wer im Ausland Antiquitäten kauft, muss auf die Einfuhr- und Ausfuhrregeln achten, an die man sich halten sollte." - Otto

Tipp 5: Die richtige Einstellung mitbringen

Egal, wo der Flohmarktbesuch hingeht - ein offenes, freundliches Auftreten kann helfen, bessere Preise zu erzielen. Wer Interesse zeigt und mit den Händlern ins Gespräch kommt, hat oft höhere Chancen auf einen guten Deal.

"Was ich sehr, sehr wichtig finde, egal wo man ist, man sollte viel lächeln und sympathisch wirken. Man kann auch mit dem Händler ein Gespräch aufbauen, ein bisschen aus Deutschland erzählen und auf die Tränendrüse drücken." - Sükrü

"Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" am 27. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Banijay Germany produziert. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa":

Sükrü, Mauro und Otto reisen durch die Welt, um die besten Deals in Sachen Trödel zu machen. Die Drei stöbern durch die schönsten und skurrilsten Antiquitäten und Sammlerstücke, um ihren Auftraggebern in Deutschland den Deal ihres Lebens zu bescheren. Doch wie kommen die drei Trödelprofis miteinander zurecht? So lange waren sie noch nie zusammen und das auch noch auf Reisen durch fremde Länder mit einem Camper.