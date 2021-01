Solway Investment Group

Solway wird digital, um ESG-Ziele zu erreichen

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire)

Solway Investment Group feiert das fünfjährige Jubiläum der Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen mit dem Start einer digitalen Plattform für junge Talente und ihre Mentoren

100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele. 5-Jahr-Jubiläum der Partnerschaft zwischen Solway Investment Group und Salzburger Festspiele. Dies nimmt Solway zum Anlass, eine neue pädagogische Online-Plattform zu launchen, die auf ihrer @creative.fellowship-Initiative basiert.

Dieses neuartige"Edutainment"-Programm zielt darauf ab, junge Kreative aus verschiedenen Kulturen zusammenbringen und ihnen durch die Kunst Themen wie Zusammenarbeit, , kritisches Denken, Problemlösung und englische Sprachkenntnisse beizubringen.

Die neue Talent-Showcase-Plattform @creative.fellowship ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Nachwuchsförderungsstrategie von Solway im Rahmen der Partnerschaft mit den Salzburger Festspielen, die 2017 mit Operncamps für Jugendliche begann und kürzlich erweitert wurde, um jung&jede*r zu unterstützen - das umfangreiche Aufführungsprogramm der Festspiele für Kinder und Jugendliche.

Normalerweise haben die @creative.fellowship-Bewerber die Möglichkeit, die Operncamps der Salzburger Festspiele zu erleben, was 2021 aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen nicht möglich wäre. Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat Solway seine Jugendinitiative komplett neugestaltet und digitalisiert. Mitte Februar 2021 wird Solway im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen eine umfangreiche digitale Plattform starten, die Kommunikationstools wie Zoom, WhatsApp, Miro und Notion mit den Ressourcen von Instagram und TikTok verbindet.

Neben dem Englischunterricht, der seit jeher Bestandteil des @creative.fellowship ist, wird mit der interaktiven "Art Academy" eine Reihe von Veranstaltungen angeboten, die Gelegenheit zum kulturellen Austausch bieten. Zum aktualisierten Format gehört auch ein achtwöchigr Tanz- und Musik-Online-Workshop, derunter der Leitung der Jugendabteilung der Salzburger Festspiele durchgeführt wird.

"Die Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen begann als reine Philanthropie und hat sich im Laufe der Jahre zu einer umfassenden Bildungsinitiative entwickelt, die als eines der Bildungsziele des Unternehmens in die ESG-Pläne von Solway integriert wurde", erklärt Dan Bronstein, Vorstandsvorsitzender der Solway Investment Group. "Unser Ziel ist es, in unseren Einsatzregionen wie der Ukraine, Nordmazedonien und Guatemala die Zahl der jungen und erwachsenen Menschen zu erhöhen, die über einschlägige Qualifikationen verfügen, einschließlich der technischen und beruflichen Kompetenzen, die erforderlich sind, um Arbeitsplätze zu sichern und das lokale Unternehmertum zu fördern. "

"In diesen für Kulturinstitutionen noch nie dagewesenen Zeiten freuen wir uns, gemeinsam mit Solway die neuen Realitäten der digitalen Welt zu erkunden. Diese Bildungsreise durch das neue Online-Universum gibt uns die Möglichkeit, die Bedeutung der Kunst im modernen Leben aufzuzeigen mit all diesen Tools auf einer Plattform können wir anschaulich zeigen, dass Kunst und Kultur nicht nur für Unterhaltung sorgen, sondern auch den jungen Generationen wichtige Fertigkeiten für ihr weiteres Leben, wie Zusammenarbeit, Kommunikation und Kreativität vermitteln können", so Helga Rabl-Stadler, Präsidentin der Salzburger Festspiele.

Vollständige Beschreibung des Projekts: https://solwaygroup.com/musiccamp/

Weitere Fragen und Anfragen richten Sie bitte an die Pressestelle: media@solway.ch / +41417400400.