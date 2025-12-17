Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

I veicoli ricaricabili crescono, ma l'obiettivo non viene raggiunto

Vernier/Ostermundigen (ots)

L'analisi annuale del TCS mostra che il parco di auto elettriche è di nuovo aumentato nel corso di quest'anno e che la mobilità elettrica ha rafforzato la propria quota sul parco veicoli complessivo. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Roadmap per la mobilità elettrica evidenzia che quest'ultima non è ancora un processo che va da sé e che le condizioni quadro devono continuare a essere migliorate.

Il mercato svizzero delle nuove immatricolazioni ha attraversato un anno difficile e tra gennaio e novembre ha registrato un calo rispetto al 2024. L'analisi annuale del TCS mostra tuttavia che le auto elettriche (ibride plug-in e auto elettriche) hanno saputo nel complesso difendersi bene sul mercato delle auto. Le auto completamente elettriche hanno aumentato la loro quota di mercato tra le nuove immatricolazioni di 3 punti percentuali, raggiungendo il 22%. La loro quota di mercato è risultata solo leggermente inferiore a quella delle auto a benzina, che hanno ancora raggiunto il 24%. Le ibride plug-in sono cresciute di 2 punti percentuali, arrivando a una quota di mercato dell'11%.

Oltre 370'000 veicoli ricaricabili in circolazione

Sulle strade svizzere circolano attualmente circa 375'000 veicoli ricaricabili (auto elettriche e ibride plug-in). Il loro parco continua a crescere in modo significativo e, dal 2021, è circa triplicato, raggiungendo l'8% del parco totale. La quota di mercato delle nuove immatricolazioni si attesta a circa il 33% alla fine dell'anno. Di conseguenza, l'obiettivo della Roadmap per la mobilità elettrica, alla quale partecipano diversi attori del settore, non viene raggiunto. Questa prevedeva una quota di mercato del 50% entro la fine del 2025. Ciò dimostra che l'elettromobilità non è ancora un fenomeno che si afferma da sé e che le condizioni quadro devono essere migliorate.

Molti automobilisti oggi esitano ad acquistare un'auto elettrica a causa dell'infrastruttura di ricarica ancora insufficiente. In particolare, gli inquilini necessitano di un accesso migliore alle stazioni di ricarica. Il TCS si impegna affinché l'installazione di stazioni di ricarica venga promossa negli edifici plurifamiliari, nei parcheggi sotterranei e presso le aziende. Inoltre, esiste ancora un grande potenziale per le stazioni di ricarica pubbliche nelle aree urbane, dove vivono molti inquilini. Per quanto riguarda le stazioni di ricarica pubbliche, sono inoltre necessarie una maggiore trasparenza dei prezzi e modalità di pagamento semplici.

A caccia di Tesla

Tra le auto elettriche più vendute dell'anno, Tesla continua a occupare il primo posto con la Model Y (3 713 veicoli, situazione al 1° dicembre). Tuttavia, la posizione di Tesla non è immutabile. Al secondo e al terzo posto si colloca Skoda con i modelli Elroq (2 896 veicoli) ed Enyaq (2 411 veicoli), risultando il marchio di maggior successo nel segmento elettrico. Il gruppo Volkswagen rappresenta circa il 50% delle auto elettriche vendute. Anche Volvo, Renault e BMW figurano nella top 10. Il fatto che i marchi tradizionali si avvicinino al pioniere dell'elettrico Tesla dimostra che il mercato delle auto elettriche sta diventando più maturo e si sta sviluppando su larga scala.

La crescente diffusione della mobilità elettrica nel parco veicoli si riflette anche nella distribuzione per età delle autovetture. Tra i veicoli di cinque anni o meno, le auto elettriche, le ibride plug-in e le ibride costituiscono già la maggioranza. Per i veicoli con più di cinque anni, invece, le propulsioni alternative svolgono ancora un ruolo marginale.