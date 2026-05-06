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localsearch Success Story: Visimedia hat Online-Sichtbarkeit erhöht

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Zürich (ots)

In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet Elvis Muhaxheri, wie er mit einer gezielten Digitalstrategie die Online-Sichtbarkeit von Visimedia erhöht und doppelt so viele Website-Besuche erzielt.

Visimedia in Bern steht für persönliche IT-Unterstützung, verständlichen Service und Vertrauen. Der Betrieb richtet sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren und bietet Hilfe bei Computer, Smartphone, Fernseher und Internet direkt bei den Kundinnen und Kunden zu Hause. Um auch online besser gefunden zu werden und neue Kundschaft zu gewinnen, setzte Elvis Muhaxheri auf die Zusammenarbeit mit localsearch.

Sichtbar dort, wo Kundinnen und Kunden suchen

Gemeinsam mit localsearch wurde der digitale Auftritt von Visimedia gezielt optimiert. Im Fokus standen eine professionelle Website, eine verbesserte Auffindbarkeit bei Google sowie eine klare und verständliche Darstellung der Dienstleistungen.

Die Website ist optimal mit Google verknüpft und erscheint bei relevanten Suchanfragen rund um Computerhilfe in Bern, IT-Service vor Ort oder PC-Support für Senioren regelmässig unter den Top-Ergebnissen. Dadurch finden potenzielle Kundinnen und Kunden schnell die passende Unterstützung - genau dann, wenn sie sie brauchen.

Das Ergebnis ist deutlich messbar: Visimedia verzeichnet heute doppelt so viele Website-Besuche und erhält spürbar mehr Anfragen.

Vertrauen und persönliche Betreuung als Erfolgsfaktor

Ein zentraler Bestandteil des Erfolgs ist die persönliche und verständliche Betreuung. Elvis Muhaxheri unterstützt seine Kundinnen und Kunden direkt vor Ort und begleitet sie von A bis Z - vom Kauf neuer Geräte über die Einrichtung und Datenübertragung bis hin zu individuellen, seniorenfreundlichen Schulungen.

Diese Nähe schafft Vertrauen. Viele Kundinnen und Kunden empfehlen Visimedia in Bern, Thun und Biel aktiv weiter. In Kombination mit der starken Online-Präsenz entsteht so ein überzeugender Gesamtauftritt, der nachhaltig neue Kundschaft gewinnt.

Nachhaltiges Wachstum mit localsearch

Elvis Muhaxheri ist überzeugt von der Zusammenarbeit:

"Dank localsearch werde ich online besser gefunden. Ich erscheine bei Google unter den Top-Ergebnissen und habe heute doppelt so viele Website-Besuche. Das bringt mir deutlich mehr Anfragen."

Visimedia zeigt eindrücklich, wie lokale Dienstleistung, Vertrauen und digitale Sichtbarkeit erfolgreich zusammenspielen. Während Elvis Muhaxheri seine Kundinnen und Kunden persönlich vor Ort unterstützt, sorgt localsearch im Hintergrund für eine starke Präsenz im Netz und damit für nachhaltiges Wachstum.

Über localsearch

localsearch ist der führende Online-Marketing-Partner für Schweizer KMU und Einzelfirmen. Mit digitalONE und advertiseONE bietet localsearch zwei leistungsstarke Lösungen, die Unternehmen helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter zu stärken.

digitalONE ist das All-in-One-Paket für modernes Online-Marketing: Es kombiniert automatisierte Sichtbarkeit, eine professionelle Online-Präsenz, Website, Webshop, Online-Buchungstool, Reputationsmanagement und Tools für die Kundenkommunikation - einfach, effizient und persönlich begleitet. advertiseONE sorgt mit datengetriebenen Online-Werbekampagnen auf Google, Meta und weiteren Plattformen für maximale Reichweite und messbare Erfolge.

localsearch setzt auf AI-Power: Künstliche Intelligenz unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Inhaltserstellung, Automatisierung und Optimierung ihrer digitalen Marketingmassnahmen. KI-basierte Assistenten helfen den KMU, effizienter zu arbeiten, Zeit zu sparen und die Qualität digitaler Auftritte weiter zu steigern - für noch mehr Wirkung im Online-Marketing.

Mit local.ch und search.ch betreibt und vermarktet localsearch die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen der Schweiz. Zum Markenportfolio gehören ausserdem renovero, die führende Schweizer Handwerkerplattform, Localcities, die Plattform für Gemeinden und Vereine, sowie der Branchenvergleichsdienst Vergleich CH.

localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und Vergleich CH sind Marken der Swisscom Directories AG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Swisscom AG.