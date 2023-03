Fineqia International Inc

Fineqia gibt Partnerschaft mit der Paris Blockchain Week bekannt, um die Innovation digitaler Vermögenswerte zu beschleunigen

London, 22. März 2023 (ots/PRNewswire)

Fineqia International Inc. ( das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQ F) (Frankfurt: FNQA), ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das Investitionen in Technologieunternehmen in der Früh- und Wachstumsphase tätigt, die an der nächsten Generation des Internets beteiligt sind, freut sich, seine Partnerschaft mit der Paris Blockchain Week bekannt zu geben, einer internationalen Veranstaltung, die führende Blockchain-Experten und Innovatoren aus der ganzen Welt zusammenbringt.

Als Partner der Paris Blockchain Week gehört Fineqia zu einer bedeutenden Gruppe von Organisationen, die sich dafür einsetzen, die Akzeptanz und Verbreitung der Blockchain-Technologie zu beschleunigen. Die Veranstaltung, die ab dem 20. März 2023 in Paris, Frankreich, stattfindet, bietet eine Plattform für Vordenker, Investoren und Unternehmer, um die neuesten Trends, Herausforderungen und Möglichkeiten im Bereich Blockchain und Web 3.0 zu diskutieren.

„Wir freuen uns, mit der Paris Blockchain Week zusammenzuarbeiten und uns der globalen Gemeinschaft anzuschließen, um die Entwicklung und Nutzung der Blockchain-Technologie voranzutreiben", sagte Fineqia-CEO Bundeep Singh Rangar. „Wir erkennen das transformative Potenzial und die Fähigkeit, das traditionelle Finanzwesen zu revolutionieren. Wir freuen uns sehr, mit den innovativsten Köpfen der Branche zusammenzuarbeiten und zur Weiterentwicklung dieser Spitzentechnologie beizutragen."

Die Beteiligung von Fineqia an der Paris Blockchain Week spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens wider, das traditionelle Finanzwesen zu transformieren und das Potenzial digitaler Vermögenswerte zu erschließen. Das Unternehmen möchte sein globales Netzwerk ausbauen und seine Expertise im Bereich digitaler Assets und Blockchain-Technologie vertiefen. Fineqia wird an verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten während der viertägigen Konferenz teilnehmen.

Über Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das Investitionen in Technologieunternehmen in der Früh- und Wachstumsstadium aufbaut und anstrebt, die Teil des Web 3.0, der nächsten Generation des Internets, sein werden. Außerdem bietet es eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist ein in Kanada börsennotiertes Unternehmen (CSE: FNQ) mit Niederlassungen in Vancouver und London. Das Investitionsportfolio von Fineqia umfasst Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs, Kryptowährungen und Fintech führend sind.

Informationen zu der Paris Blockchain Week

Die Paris Blockchain Week ist eine jährliche Veranstaltung, die Blockchain-Experten, Investoren und Unternehmer aus der ganzen Welt zusammenbringt, um Erkenntnisse auszutauschen und Möglichkeiten im Blockchain-Bereich zu erkunden. Die Veranstaltung bietet Hauptvorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops zu einer Vielzahl von Themen, darunter dezentralisierte Finanzen, nicht-fungible Token, Regulierung und Nachhaltigkeit.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Einige Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historische Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das „Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten oder eintreten könnten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über potenzielle Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „fortsetzen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „planen" oder „projizieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern der Beschaffung ausreichender Finanzmittel sowie andere Risiken, die in der öffentlichen Offenlegungsbilanz des Unternehmens, die bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegt ist, aufgeführt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getroffen wird, es sei denn, das geltende Wertpapierrecht sieht eine andere Regelung vor. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Katarina Kupcikova, Analyst, E. katarina.kupcikova@fineqia.com, T. +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, E. bundeep.rangar@fineqia.com, T. +1 778 654 2324; Medienkontakt: Angus Campbell, Nominis Advisory, angus@nominis.co

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fineqia-gibt-partnerschaft-mit-der-paris-blockchain-week-bekannt-um-die-innovation-digitaler-vermogenswerte-zu-beschleunigen-301779028.html