27 % Anstieg bei Hardcore-Gaming im westeuropäischen Smartphone-Markt, MediaTek setzt sich laut CyberMedia Research (CMR) durch

London und Berlin (ots/PRNewswire)

Laut den jüngsten Ergebnissen der Gaming-Umfrage von CyberMedia Research (CMR), erfährt das mobile Hardcore-Gaming in Westeuropa eine Trendwende, die durch die Demokratisierung des mobilen Spielerlebnisses vorangetrieben wird.

Nach den Erkenntnissen der Gaming-Studie ist die Zahl der Hardcore-Gamer in Westeuropa um unglaubliche 27 % gestiegen, was auf eine längere Spielzeit, leistungsfähige Smartphones und eine höhere Reife der mobilen Spiele zurückzuführen ist. Die Zahl der Gelegenheitsspieler wuchs geringfügig (8 % gegenüber dem Vorjahr), während die Zahl der Hyper-Casual-Spieler um 32 % zurückging. Am wichtigsten ist, dass mit zunehmender Spieldauer das Bewusstsein für Chipsätze bei den mobilen Spielern steigt.

Prabhu Ram, Leiter der Industry Intelligence Group (IIG) von CyberMedia Research, erklärt: „Im Verlauf der Pandemie hat das mobile Spielen in Westeuropa zugenommen. Unsere Erkenntnisse über mobile Spiele in Westeuropa deuten auf eine Trendwende bei Hardcore- und Casual-Mobile-Gamern hin, die von Smartphones aller Preisklassen angetrieben werden. Auf dem Markt für Android-Smartphones ist der Anstieg dieser verbesserten Spielerlebnisse auf die leistungsstarken Smartphone-Prozessoren zurückzuführen. In der jüngeren Vergangenheit konnte MediaTek mit seinen Chips der Serien MediaTek Dimensity 5G und MediaTek Helio 4G stark in den Spielemarkt für Android-Smartphones eindringen und bei den Verbrauchern Aufmerksamkeit und Akzeptanz erlangen. Ich glaube, dass die Marke in Zukunft noch stärker auf dem Markt zulegen kann."

Unter den Spielern, die MediaTek-Smartphones verwenden, sind Strategiespiele am beliebtesten. Drei von fünf ernsthaften Gamern bewerten die Leistung von MediaTek bei Spielen als hoch. Schnelles Laden von Spielen (70 %) und eine lange Akkulaufzeit (51 %) sind die wichtigsten Eigenschaften, die sich mobile Spieler von ihren Smartphones wünschen.

Hier sind einige weitere wichtige Erkenntnisse über den westeuropäischen Smartphone-Markt:

Hardcore-Gamer nehmen im Durchschnitt an achtzehn Online-Gaming-Wettbewerben pro Jahr teil

Die Zahl der Hardcore-Mobile-Gamer stieg im Jahresvergleich um 27 %, was auf die längere Spielzeit, leistungsfähige Smartphones und eine höhere Reife der mobilen Spiele zurückzuführen ist. Gelegenheitsspieler wuchsen geringfügig (8 % im Jahresvergleich), während die Zahl der Hyper-Casual-Spieler um 32 % zurückging

In der Zeit nach Covid hat das bezahlte Glücksspiel erheblich zugenommen. Ein Fünftel der gesamten mobilen Spiele-Apps sind kostenpflichtige Apps.

Der durchschnittliche Betrag, der in dieser Zeit für Handyspiele ausgegeben wurde, stieg um atemberaubende 33 %

Die CMR Mobile Gaming Survey in Westeuropa befragte 2036 Mobile Gamer im Alter von 14 bis 30 Jahren in großen Städten Westeuropas, darunter London, Paris, Berlin und Barcelona.

