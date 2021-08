Tiens Group

Die TIENS-Gruppe wird ein globaler Akteur in der zukünftigen massiven Gesundheitsindustrie werden

Tianjin, China (ots/PRNewswire)

Wie der Vorstandsvorsitzende der TIENS Group, Li Jinyuan, auf dem Forum zur Entwicklung der Gesundheitsindustrie im Rahmen der Belt and Road in der Post-Pandemie-Ära in Tianjin, China, stolz verkündete, ist die TIENS Group bereit, einer der wichtigsten globalen Teilnehmer an der zukünftigen massiven Gesundheitsindustrie zu werden.

Dieses Forum bietet China und der TIENS-Gruppe die Möglichkeit, sich einem breiten internationalen Publikum zu präsentieren. Es wird berichtet, dass hochrangige Gäste wie wichtige Manager einschlägiger internationaler Organisationen, Gesundheitsexperten, Forscher aus den Bereichen Logistik und Lieferkette usw. zu diesem Forum eingeladen wurden.

Li Jinyuan, einer der Vorsitzenden der TIENS-Gruppe, sagte stolz zu Reportern: "Im Laufe der Jahre hat die TIENS-Gruppe den Aufbau der "Belt and Road" intensiv vorangetrieben und viel Energie in die Steigerung der Investitionen investiert, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Investitionen und der Marktexpansion in den Ländern entlang der "Belt and Road" lag. Bislang hat die TIENS-Gruppe Niederlassungen in mehr als 110 Ländern gegründet und Geschäftsmärkte in 224 Ländern und Regionen aufgebaut. Es ist wichtig für uns, die Lebensbedingungen von mehr als 47 Millionen Familien auf der ganzen Welt zu verbessern und ihren Lebensstandard zu fördern."

Die TIENS-Gruppe hat ein solides Fundament in Europa gelegt und hofft nun auf weitere Entwicklung und Wachstum. TIENS wird sein Engagement für die "gesunde Menschheit und den sozialen Dienst" durch das Projekt der TIENS High-End-Erlebnisläden in Zukunft weiter vorantreiben. In der Zwischenzeit plant TIENS, die führende Position chinesischer Unternehmen im E-Commerce zu nutzen und das globale Marketing und den Austausch von Produkten durch den globalen grenzüberschreitenden E-Commerce voranzutreiben.

Li Jinyuan sagte, dass die Tianshi-Gruppe in Zukunft eine engere Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der ganzen Welt aufbauen und die Beziehungen in allen Bereichen, insbesondere bei der nachhaltigen Entwicklung mit Handelsunternehmen aus verschiedenen Ländern, besser gestalten wird.