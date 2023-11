Yadea Group

Yadea stellt KEMPER auf der EICMA 2023 vor: Ein leistungsstarkes Elektromotorrad

Mailand (ots/PRNewswire)

Yadea, das bereits zum sechsten Mal auf der EICMA vertreten ist, hat einmal mehr sein unermüdliches Engagement für die Einhaltung von Versprechen und die Förderung von Innovationen unter Beweis gestellt. In diesem Jahr steht der Yadea KEMPER im Rampenlicht, ein Elektromotorrad, das den nutzerzentrierten Ansatz von Yadea und seine Mission verkörpert, den Nutzern weltweit ein befreiendes, bequemes und nachhaltiges Reiseerlebnis zu bieten. Mit dem KEMPER führt Yadea fortschrittliche Funktionen ein, insbesondere im Bereich des Schnellladens.

10-minütige Kfz-Gleichstrom-Schnellladung

Ausgestattet mit einer 320 V 20 Ah Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie kann der KEMPER so schnell aufgeladen werden wie beim Tanken. Durch die Nutzung der superschnellen Gleichstromladung für Kraftfahrzeuge kann der KEMPER in nur 10 Minuten 80 % der Batteriekapazität erreichen. Er unterstützt Typ-2- und CCS-Combo-2-EV-Ladestecker, so dass es keine Probleme mit der Stromversorgung gibt.

160 km/h Höchstgeschwindigkeit und 4,9s 0-100 km/h Beschleunigung

Der KEMPER verfügt über eine unvergleichliche elektrische Leistung und ist sehr leistungsstark. Er ist mit einem 40-kW-Mittelmotor und einem hocheffizienten IGBT-Controller mit einem Wirkungsgrad von bis zu 98 % ausgestattet. Dank dieser Kombination erreicht der Yadea KEMPER ein maximales Raddrehmoment von 570 Nm und erreicht die Geschwindigkeit von 0-100 km/h in nur 4,9 Sekunden, was die Leistung von Motorrädern mit 800 ccm Hubraum übertrifft. Außerdem erreicht er eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h.

Intelligentes Erlebnis

Der Yadea Smart Assistant, bestehend aus der Yadea App, einem intelligenten 7-Zoll-TFT-Dashboard und einer 1080P-Dashcam, sorgt für ein rundum intelligentes Erlebnis. Die App bietet intelligente Entriegelung, intelligente Steuerung, GPS-Tracking, Sicherheitsüberwachung und Diebstahlschutzmaßnahmen. Das Dashboard zeigt den Batteriestatus, die Steuerung, den Reifendruck und die Temperatur sowie die Fahrzeugdiagnose an. Die Dashcam sorgt für stabilisierte Aufnahmen und speichert im Falle einer Kollision automatisch die Aufnahmen vor und nach dem Aufprall.

Präzise Handhabung und Stabilität

Der KEMPER sorgt mit dem dualen ABS+TCS-System von Bosch für außergewöhnliche Kontrolle und präzises Handling. Die international anerkannten Brembo-Hochleistungsbremssättel liefern fortschrittliche Bremsen, während die KYB-Hochleistungsdämpfung für eine stabile Federung sorgt, die ein sanftes Fahrtverhalten und Langlebigkeit gewährleistet. Diese Kombination garantiert Stabilität, Sicherheit und das Vertrauen des Fahrers, selbst bei hohen Geschwindigkeiten und Notbremsungen.

Als weltweite Nummer 1 bei den jährlichen Verkäufen von Elektro-Zweirädern setzt Yadea sein Engagement für die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien fort und treibt die Branche voran. Durch die Herstellung von Premium-Produkten fördert Yadea einen umweltfreundlicheren Lebensstil für Pendler. Der Yadea KEMPER verkörpert dieses Engagement mit seiner schnellen Aufladung, außergewöhnlichen Leistung, intelligenten Steuerung und herausragenden Stabilität und bietet dem Fahrer ein unvergleichliches Elektromotorrad-Erlebnis.

