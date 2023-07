Yadea Group

Yadea als offizieller Asien-Pazifik-Partner der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ präsentiert

Wuxi, China (ots/PRNewswire)

Die FIFA gab bekannt, dass Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, offizieller Partner der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023TM ist. Dies ist die dritte Zusammenarbeit nach der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018TM und der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022TM.

Im Jahr 2018 wurde Yadea als erste Marke für elektrische Zweiräder regionaler Unterstützer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ im asiatisch-pazifischen Raum. Und seitdem hat sich der Internationalisierungsprozess von Yadea in rasantem Tempo entwickelt. Bis heute hat Yadea weltweit mehr als 70 Millionen Kunden in über 100 Ländern mit leistungsstarken High-Tech- und High-End-Produkten beliefert.

„Die FIFA Weltmeisterschaften™ sind die beliebtesten Sportereignisse der Welt, bei denen Fans aus aller Welt unabhängig von ihrer Herkunft, Kultur und Nationalität gemeinsam feiern. Die dadurch vermittelte Inklusion, Freude und Fairness spiegeln die Mission von Yadea wider, einen angenehmen und umweltfreundlichen Lebensstil für das globale Pendeln zu initiieren", sagte Jerry Zhou, Präsident der Yadea Overseas Business Group.

„Das Wesen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023TM steckt auch in Yadeas Genen: der Wille, über sich hinauszuwachsen, die starke Willenskraft, Schwierigkeiten und Herausforderungen zu meistern, und die Beharrlichkeit, Barrieren und Grenzen zu überwinden. Wir freuen uns, mit den Fans in Kontakt zu treten und die Werte zu stärken, die Yadea antreiben. Als offizieller Partner der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023TM im asiatisch-pazifischen Raum wird Yadea seine Markenbekanntheit ausbauen und die leidenschaftlichen Fußballfans hier mit seinen hochwertigen E-Motorrädern, E-Fahrrädern und E-Scootern ansprechen."

Obwohl Yadea bereits zum dritten Mal bei einem großen Turnier mit der FIFA zusammenarbeitet, ist es das erste Mal, dass das Unternehmen die FIFA Frauen-WeltmeisterschaftTM unterstützt. Yadea feiert und unterstützt Frauen, die im Sport Grenzen überwinden. Da Yadea in erheblichem Maße von Frauen genutzt wird, unterstreicht die Aktion Yadeas Anerkennung der Werte und Leistungen von Frauen.

„Wir freuen uns sehr, Yadea wieder in unserem kommerziellen Programm begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit mit Yadea bei einem unglaublichen Turnier mit vielen Premieren", sagte Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA. „Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wird sich in der gesamten Region großer Beliebtheit erfreuen, und Yadea ist der perfekte Partner, wenn es darum geht, ein aufgeschlossenes und junges Publikum für das wichtigste Ereignis des Frauenfußballs zu begeistern."

PR-Kontakt:

media@yadea.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2147973/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/yadea-als-offizieller-asien-pazifik-partner-der-fifa-frauen-weltmeisterschaft-2023-prasentiert-301871292.html