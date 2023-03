Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

3,1 Millionen Übernachtungen: Der Tourismus in Nürnberg erholt sich

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Übernachtungen stiegen im Vergleich zu 2021 um 106,1 Prozent auf 3,1 Millionen und erreichten damit knapp das Niveau von 2019

Touristische Ankünfte erlangten 1,7 Millionen

Durchschnittliche Bettenauslastung lag bei 40 Prozent

Digitale Kampagne "Nürnberger Quartiere" auch 2023 im Fokus

"Mit über 3 Millionen Übernachtungen blicken wir auf ein sehr positives Jahresergebnis 2022 zurück und das, obwohl der Tourismus erst im April wieder starten konnte. Daher freuen wir uns umso mehr, wieder viele nationale und internationale Gäste in Nürnberg begrüßen zu können", sagt Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ). "Die Sommermonate haben gezeigt, dass das Buchungsverhalten internationaler Gäste angezogen hat. Grund hierfür waren unter anderem die in den Juli und August verschobenen Messen und die tourismusrelevanten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen des Flughafens Nürnberg. Beides hat für eine deutlich bessere und schnellere Erholung gesorgt, als es allgemein prognostiziert wurde. Somit hat sich der August 2022 zum übernachtungsstärksten August seit Aufzeichnung der Statistik entwickelt. Das lässt auf eine kontinuierliche Erholung des Städtetourismus in Nürnberg für 2023 schließen", so Yvonne Coulin weiter. "Ein gelungener Neustart für die Tourismusdestination Nürnberg. Der Wirtschaftsmotor Tourismus hat wieder Fahrt aufgenommen. Nürnberg funktioniert als Städtereiseziel - ein wichtiges Ergebnis für viele Branchen am Wirtschaftsstandort Nürnberg. Die gute Zusammenarbeit am Standort, intensives Marketing und intelligente Weichenstellungen für den Standort, wie der Tourismusfonds, zahlen sich aus", betont der Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg, Dr. Michael Fraas, der sich erfreut über die rasche Erholung nach der Corona Pandemie zeigt.

Neuer Übernachtungsrekord im Sommer, Erholung im Städtetourismus

Im April wurde mit 221.518 Übernachtungen ein deutlicher Aufwärtstrend in Nürnberg verzeichnet (Minus 18,4 Prozent zu 2019). Der Mai war mit 290.380 Übernachtungen und einem Plus von 0,4 Prozent stärker als 2019 und der Juni übertraf mit 312.692 Übernachtungen das Vor-Corona-Jahr 2019 sogar deutlich (Plus 5,7 Prozent). Der August verbucht insgesamt 327.799 Übernachtungen und einen Zuwachs von 3,6 Prozent im Vergleich zu 2019. Er gilt somit als erfolgsreichster August seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen. Mit Stattfinden des Christkindlesmarktes verzeichnete der Dezember 323.995 Übernachtungen, ein geringes Minus von 5,8 Prozent zu 2019.

Internationaler Tourismus wieder wachsend, USA und Niederlande stark

Nach wie vor ist Deutschland der wichtigste Quellmarkt für Nürnberg mit insgesamt 2.135.576 Übernachtungen. Mit einem Minus von 9,6 Prozent im Vergleich zu 2019 (2.362.132 Übernachtungen) konnte das Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht werden. Die europäischen Übernachtungen stiegen auf 701.627 (2019: 815.428 Übernachtungen), auf das gesamte Ausland bezogen wurden 949.186 Übernachtungen verzeichnet. Hervorragend entwickelte sich - nach Aufhebung der Reisebeschränkungen - der US-amerikanische Markt mit 12 Prozent minus im Vergleich zu 2019. Somit bleibt die USA mit 120.765 Übernachtungen weiterhin der wichtigste Auslandsmarkt für Nürnberg. Es folgten Italien mit 77.715 Übernachtungen, Österreich mit 68.880 Übernachtungen, Großbritannien mit 62.820 Übernachtungen und die Niederlande mit 61.118 Übernachtungen. Letztere erreichte knapp das Niveau von 2019 (Minus 2,6 Prozent).

Lebendige Innenstadt als Basis für einen erfolgreichen Tourismus

Mit der Schulnote 'gut' bewerteten Passantinnen und Passanten die Nürnberger Innenstadt, so ein Ergebnis der Studie 'Vitale Innenstädte 2022' des IFH Köln, einer deutschlandweiten Befragung von Passantinnen und Passanten, an der auch Nürnberg teilnahm. Mit Blick auf die Studienergebnisse betont Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas: "Nürnberg ist attraktiv für Gäste aus dem In- und Ausland. Wir wollen, dass das auch so bleibt. Es braucht mehr Grün, Aufenthaltsqualität, Erlebnisqualität, aber auch Innovationen und immer wieder Überraschendes in der Innenstadt. Das Motto 'einfach machen' treibt unsere Initiative Nürnberger City Werkstatt, ein gemeinsames Projekt der Stadt Nürnberg, der IHK Nürnberg für Mittelfranken und der Congress- und Tourismus-Zentrale. Eine Quartiers-App, mobiles Grün auf verschiedenen Plätzen, ein Straßen- und Theaterfestival bis hin zu einer sogenannten 'Summer Street' mit viel Aufenthaltsqualität statt Parksuchverkehr sind Beispiele für Projekte, die bereits in der Nürnberger City Werkstatt umgesetzt wurden - für Gäste gleichermaßen wie für die Nürnbergerinnen und Nürnberger. So gestalten wir Nürnberg!"

Digitale Kampagne "Nürnberger Quartiere" als Marketing-Schwerpunkt

Die crossmediale Marketingkampagne "Nürnberger Quartiere" im Rahmen der Nürnberger City Werkstatt stellt 2023 den Marketingschwerpunkt dar. Sie bedient den Trend der Vibrant City, die Innenstadt lebendiger zu gestalten. Seit August 2022 sind die vorerst sechs geplanten Quartiere online und laden, mit der eigens dafür entwickelten Web-App ein, entdeckt zu werden. In diesem Jahr rücken die Nürnberger Quartiere sowohl im nationalen als auch im internationalen Marketing der CTZ in den Fokus.

Weiterführende Links

Alle monatlichen Übernachtungszahlen 2022 für Nürnberg: https://ots.de/gK5Q8o

Webseite "Nürnberger Quartiere": https://nuernberg.travel/stadtquartiere

Web-App "Nürnberger Quartiere" (nur mobil erreichbar): https://quartiere-nuernberg.de

Nürnberger City Werkstatt - eine gemeinsame Initiative des Wirtschafts- und Wissenschaftsreferats der Stadt Nürnberg und der IHK Nürnberg für Mittelfranken: www.nuernberger-city-werkstatt.de

Über die Congress- und Tourismus-Zentrale

Die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) ist wichtiger Partner der Tourismusbranche in Nürnberg und als dieser für die nationale und internationale Vermarktung in den Bereichen Einzel- und Gruppenreisen sowie im Tagungs- und Kongresswesen zuständig. Zudem bietet die CTZ neben dem Betrieb einer Tourist Information auch umfassende Serviceleistungen an. Der 1904 gegründete Verkehrsverein Nürnberg e. V. fungiert als Kompetenzzentrum für seine rund 300 Mitglieder aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Wirtschaft und Kultur. Nürnberg gehört zu den Top 10 der wichtigsten deutschen Tourismusstädte.

Mehr Informationen in Deutsch und Englisch finden Sie in unserem Pressroom unter: https://tourismus.nuernberg.de/pressroom/ und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook (@tourismus.nuernberg), Instagram (@nuernberg_travel) LinkedIn (Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg) und Twitter (@Nuernberg_Info) #nuernberg_travel #Stadtglück #tastenuremberg #nürnbergerquartiere #NUECityWerkstatt