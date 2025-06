Gorenje

Gorenje erweitert langjährige Partnerschaft mit EHF Champions League

Hausgeräte-Marke Gorenje verlängert ihr Engagement bei den Premium-Klubwettbewerben der Europäischen Handballföderation

Velenje (ots)

Gorenje, einer der führenden europäischen Hausgeräte-Hersteller und Teil der Hisense Europe Group, verlängert seine langjährige Partnerschaft mit der Machineseeker EHF Champions League. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen erstmals auch als offizieller Partner der EHF Champions League Women. Die Fortsetzung und Erweiterung der bestehenden Partnerschaft wurde am Sonntag beim TruckScout24 EHF FINAL4 in Köln offiziell bekanntgegeben.

Seit dem Einstieg 2017 als regionaler Sponsor der Männer-Champions-League hat Gorenje sein Engagement sukzessive ausgebaut. 2022 folgte der Aufstieg zum Premium Partner, nun erfolgt mit der aktuellen Verlängerung der Schritt zum offiziellen Partner beider Topwettbewerbe – bei den Männern wie auch bei den Frauen.

Gorenje wird künftig in allen Spielstätten der EHF Champions League präsent sein und Teil sämtlicher Marketingmaßnahmen rund um beide Turnierformate sein. Für die Endrunden der EHF FINAL4 Women in den Jahren 2024 und 2025 hält Gorenje bereits die Werberechte. Mit dem erweiterten Engagement setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für die Förderung des Frauenhandballs – ein zentrales Anliegen der Sponsoringstrategie.

Auch im digitalen Bereich hat sich Gorenje als innovativer Partner positioniert: Während der Pandemie-Jahre war die Marke etwa Namensgeber des Online-Interview-Formats „Breakfast for Champions“. Zuletzt unterstützte sie Formate wie „Young Players to Watch“ (2023/24) sowie die Auswahl der „Top 5 Goals“ der Saison. Vielen Fans ist Gorenje auch durch kreative Aktivierungen bei Live-Events ein Begriff – von der riesigen Wäschetrockner Challenge über den Disco-Waschsalon bis hin zur Küche mit personalisierten Emoji-Masken beim EHF FINAL4 in Köln.

David Szlezak, Geschäftsführer von EHF Marketing, sagt: „Wir freuen uns sehr, die langjährige Partnerschaft mit Gorenje fortzusetzen und sie erstmals auf den Frauenwettbewerb auszuweiten. Das unterstreicht unser gemeinsames Ziel, beide Turnierserien weiterzuentwickeln. Gorenje ist ein verlässlicher Partner, mit dem wir die Sichtbarkeit unserer Premium-Klubwettbewerbe weiter steigern werden.“

Alenka Potocnik Anzic, Marketing Director bei Hisense Europe, ist sich sicher: „Die Ausweitung unseres Engagements auf die EHF Champions League Women macht deutlich, wie wichtig uns die Unterstützung des Frauenhandballs ist. Gorenje begleitet den europäischen Handball seit Jahren – nun schlagen wir ein neues Kapitel auf. Wir möchten damit ein starkes Signal für Gleichstellung im Sport setzen und gleichzeitig unsere Marke in einem dynamischen Umfeld positionieren.“

Hanson Han, CEO von Hisense Europe und Präsident der Gorenje Division, fügt hinzu: „Sponsoring ist für uns eine strategische Investition: Es stärkt unsere Marke und fördert das Unternehmenswachstum in Europa. Die Partnerschaft mit der EHF hilft uns, Nähe zur Zielgruppe aufzubauen und Vertrauen in die Marke Gorenje zu festigen. Wir stehen für verlässliche, energieeffiziente Geräte und eine nachhaltige, verantwortungsvolle Unternehmensführung – Werte, die wir auch über diese Kooperation vermitteln möchten.“