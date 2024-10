Aleph Group, Inc

Aleph erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Localpayment und zielt auf den 1,4 Billionen USD schweren Markt für digitalen Zahlungsverkehr

Miami (ots/PRNewswire)

Die transformative Vereinbarung kombiniert erweiterte internationale Zahlungsabwicklungskapazitäten mit der 20-jährigen Erfahrung von Aleph im Bereich digitales Marketing. Aleph wickelt ein jährliches Zahlungsvolumen von 3 Mrd. USD ab und bietet Kunden in aufstrebenden und wachstumsstarken Märkten ein konkurrenzloses Angebot.

MIAMI, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Aleph, ein führendes Ökosystem globaler Digitalexperten und technologiegetriebener Lösungen, das das Wachstum des globalen digitalen Marketings ermöglicht, gab heute die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Localpayment bekannt, einem schnell wachsenden Payment Service Provider (PSP) in Lateinamerika, der die digitale Landschaft durch die Kombination erstklassiger digitaler Werbelösungen mit nahtlosen lokalen Zahlungsmöglichkeiten umgestaltet und so einen natürlichen Netzwerkeffekt schafft. Aleph wird in der Lage sein, seine exklusiven Beziehungen zu erstklassigen digitalen Plattformen wie Amazon, Google, Snapchat, Spotify, TikTok, Uber und X sowie zu mehr als 26.000 Werbetreibenden, Digital Native Companies und Online-Händlern zu nutzen, um seine Zahlungslösung schnell auszubauen.

Mit dieser Übernahme wird Aleph sein Angebot und seine Fähigkeiten weiter ausbauen. Aleph ist bereits ein wichtiger Umsatzträger für große digitale Werbeplattformen in mehr als 130 aufstrebenden und wachstumsstarken Märkten und wird über Localpayment nun in der Lage sein, Zahlungen in Milliardenhöhe für seine Kunden zu verarbeiten. Aleph ist jetzt der einzige Akteur sowohl im digitalen Werbe- als auch im Fintech-Ökosystem, wobei letzteres in LATAM bis 2028 auf 1,4 Billionen USD anwachsen soll1.

Localpayment, jetzt umbenannt in Localpayment by Aleph, wurde 2018 gegründet und bietet die Integration über eine einzige API in 17 Ländern Lateinamerikas an, die Ein- und Auszahlungen mit über 640 lokalen Zahlungsmethoden unterstützt, darunter Kredit- und Debitkarten, Banküberweisungen, Sofort- und QR-Code-Zahlungen, digitale Geldbörsen und lokale alternative Zahlungsmethoden (APMs) wie PIX in Brasilien und Oxxo in Mexiko. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie PayPal (NASDAQ: PYPL) und Payoneer (NASDAQ: PAYO) hält sich Localpayment by Aleph an die höchsten Standards von KYC (Know Your Customer) und Compliance-Protokollen.

Alephs Mehrheitsbeteiligung an Localpayment vereint digitale Werbung mit optimierten Zahlungslösungen

Diese Übernahme stärkt Alephs Führungsposition bei der Verbindung von digitaler Werbung mit optimierten Zahlungslösungen in verschiedenen Branchen, darunter Streaming, digitale Medien, Gig Economy, Online-Handel, SaaS, Gastgewerbe, Reisen, Finanzdienstleistungen und Unterhaltung. Die wichtigsten Zahlen verdeutlichen den gemeinsamen Einfluss von Aleph und Localpayment: mehr als 3 Milliarden USD Gesamtzahlungsvolumen (TPV), mehr als 60 erstklassige Plattformen und mehr als 26.000 Werbetreibende, eine einzige API mit mehr als 640 Zahlungsmethoden, Unterstützung für mehr als 70 Währungen und Präsenz in mehr als 130 Ländern.

Unerreichter Vorteil: Zahlungen + Medienintegration

Die Übernahme von Localpayment durch Aleph beschleunigt die Neudefinition der Art und Weise, wie Unternehmen in Branchen wie Streaming, E-Commerce und digitale Medien arbeiten können, indem sie einen integrierten Ansatz für Zahlungen und Medien anbieten. Diese Vereinbarung ermöglicht es den Kunden, ihre Zahlungsströme zu verwalten und gleichzeitig die digitalen Medien zu nutzen, was zu erheblichen Kosteneffizienzen und betrieblichen Einsparungen führt. Unternehmen können jetzt ihre Zahlungsabwicklung und ihre digitale Werbung oder ihr Inventar in einem einzigen, rationalisierten Prozess optimieren.

Gaston Taratuta, CEO von Aleph, sagte: „Seit fast zwei Jahrzehnten konzentrieren wir uns darauf, die Kluft zwischen führenden Ad-Tech-Plattformen und Werbetreibenden in Schwellenländern zu überbrücken und ein Ökosystem zu schaffen, in dem Werbetreibende auf Verbraucher treffen. Jetzt gehen wir einen natürlichen nächsten Schritt, indem wir die Zahlungsabwicklung integrieren. Dies stellt eine bedeutende Entwicklung für Aleph dar und spiegelt unsere Überzeugung wider, dass sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von offline zu digital verlagert und wir für unsere Partner und Kunden eine noch größere Wertschöpfung erzielen. Wir beginnen in Lateinamerika und planen, unser Geschäft sowohl organisch als auch durch Übernahmen in Afrika, dem Nahen Osten und Asien auszubauen, wo wir bereits eine starke lokale Präsenz haben."

Ezequiel Israel, CEO von Localpayment erklärte: „Wir sind begeistert, Teil der Reise und der Mission von Aleph zu sein. Diese Vereinbarung beschleunigt unser Wachstum und verschafft uns direkten Zugang zu den globalen digitalen Plattformen, Marken und Online-Händlern, mit denen Aleph seit langem verbunden ist, und bietet ihnen ein überzeugendes kombiniertes Angebot."

Localpayment by Aleph wird auf der führenden Fintech-Messe Money 20/20 in Las Vegas vom 27. bis 30. Oktober 2024 ausstellen.

