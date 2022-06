Arbeitgeber Banken

Medienmitteilung zur Publikation «Die Banken in der Schweiz» der Schweizerischen Nationalbank

Communiqué de presse concernant la publication "Les banques en Suisse" de la Banque nationale suisse

Die Zahl der bei Banken in der Schweiz beschäftigten Mitarbeitenden stieg im vergangenen Jahr um 0.7 Prozent auf 90'577. Damit steigen die Beschäftigungszahlen in der Schweizer Bankbranche trotz anspruchsvollem Umfeld und der Pandemie-Situation zum zweiten Mal in Folge seit 2011 wiederum leicht an (2020: 0.5 Prozent).

Anbei erhalten Sie einen Medienmitteilung von Arbeitgeber Banken zur heute von der Schweizerischen Nationalbank veröffentlichten Bankenstatistik 2021.

***

Vous trouverez ci-joint un communiqué de presse de l'Employeur Banques concernant la statistique bancaire 2021 publiée aujourd'hui par la Banque nationale suisse.

Le communiqué de presse en français sera à votre disposition dans le courant de la journée sur www.employeurs-banques.ch.

