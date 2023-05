Fifteen Seconds GmbH

Fifteen Seconds Festival: Zukunftskonferenz findet in drei Wochen statt – 200+ Speaker:innen in Graz

Graz (ots)

200 internationale Speaker:innen auf 10 Bühnen – Zukunftsthemen wie Technologie, Diversität & Inklusion, Mobilität, Nachhaltigkeit, Gesundheit oder New Work im Programm-Fokus

Rund 200 internationale Speaker:innen auf insgesamt zehn Bühnen vereint das Fifteen Seconds Festival am 15. und 16. Juni 2023 in der Grazer Stadthalle. Im Zentrum der diesjährigen Ausgabe stehen Megatrends, die schon heute relevant sind und unser Leben vor allem in den kommenden Jahren prägen werden.

Zu den Highlights im Programm zählt etwa ein Talk von Nellie Cohen, lange Jahre federführend bei Patagonia für das Reuse-Programm „Worn Wear“ und seit rund einem Jahr Director of Circular Business Models bei der Nachhaltigkeits-Denkschmiede Anthesis Group. Ihre These: „Lineares Wirtschaften hat uns in die Klimakrise getrieben, wie kommen wir mithilfe von Kreislaufwirtschaft wieder heraus?“

Top-Thema Künstliche Intelligenz

Ebenso auf der Bühne steht Melissa Giannini, Features Director beim weltgrößten Fashion-Magazin „ELLE“. Sie spricht über die Herausforderungen für Journalist:innen in Zeiten, in denen Leser:innen von – nicht zuletzt KI-generiertem – Content geradezu überschüttet werden und fragt: Woher kommen jetzt eigentlich die Ideen für gute Storys?

Ebenfalls um das Thema KI geht es Phaedra Boinodiris, Global Leader for Trustworthy AI bei IBM: Sie spricht über die Herausforderung, eine verantwortungsvolle KI-Kultur zu schaffen – kein technisches Problem mit einer technischen Lösung, sagt Boinodiris, sondern eine soziotechnische Aufgabe, die einen holistischen Lösungsansatz erfordert.

Weitere Programm-Highlights

Weitere Highlights im diesjährigen Programm umfassen Auftritte von:

Eunyoung Park, Creative Director bei TikTok

„ Queer Eye Germany “-Host und Life-Coach Leni Bolt

“-Host und Life-Coach Leni Bolt Sidney Madison Prescott, bei Spotify federführend für Automatisierung zuständig

federführend für Automatisierung zuständig Berta Herrero Estalayo, Head of Equality, Diversity & Inclusion bei Huawei

Tamryn Kerr, Creative Lead EMA bei YouTube

Jordan Craig, bei Google leitend verantwortlich für das Thema UX Writing

leitend verantwortlich für das Thema UX Writing David Norris, European Head of Creative Strategy bei Snap Inc. , dem Unternehmen hinter Snapchat

, dem Unternehmen hinter Snapchat Patricia Sung, VP Western Europe bei Jägermeister

Senior Vice President & CMO von Cisco , Aruna Ravichandran

, Aruna Ravichandran Sydney Melin, leitend für Audience und Analytics bei Forbes Live verantwortlich

Über das Fifteen Seconds Festival 2023

Nach dem starken Comeback im Sommer 2022 mit einem neuen Teilnehmer:innen-Rekord kehrt das Fifteen Seconds Festival für die kommende Ausgabe im Juni vollends in die Stadthalle Graz zurück. Unter dem Credo „The Great Reboot“ übernimmt die seit 2014 stattfindende Zukunftskonferenz am 15. und 16. Juni 2023 das gesamte Messe-Areal und vereint tausende Teilnehmer:innen aus über 30 Ländern, 200 internationale Speaker:innen und 150 innovative Expo-Aussteller unter einem Dach. Das Programm fokussiert sich auf die Kernthemen Personal Growth, Marketing, Diversity, New Work, Sustainability, Mobility, Health, Tech, Design, Startups und Sports, jedem dieser Schwerpunkte wird eine eigene Bühne geboten.

Das vollständige Programm Jetzt ansehen