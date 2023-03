Verein Goldener Violinschlüssel

"Goldener Violinschlüssel 2023" für Schwyzerörgeler Thomas Aeschbacher

Ennetbürgen (ots)

Der vielseitige, kreative, innovative und traditionsbewusste Thomas Aeschbacher (*19.08.1966) ist schweizweit als hervorragender Schwyzerörgeler bekannt. Seit Jahren engagiert es sich zudem für das fast in Vergessenheit geratene Schweizer Instrument Langnauerli.

Thomas Aeschbacher lebt mit seiner Familie in Langenthal BE. Das Örgelen lernte er von seinem Vater, Werner Aeschbacher, mit dem er zehn Jahre lang erfolgreich in einem Schwyzerörgelitrio gespielt hat. In einem Jazzquartett und in einer Steelband sammelte er weitere musikalische Erfahrungen, bevor der Primarlehrer an der Uni Bern zuerst als patentierter Sportlehrer und am Konservatorium Bern als Musiklehrer abschloss.

Thomas Aeschbacher ist seit 1993 Mitglied der Formation Pflanzplätz, unterrichtet privat ab und zu noch Schwyzerörgeli für Fortgeschrittene, betreut als Lehrkraft im Teilpensum Schulmusik an der Oberstufe Burgdorf. Er leitet seit Jahrzehnten Schwyzerörgelikurse an den Volksmusikwochen in Arosa und für den Verband Schweizer Volksmusik VSV. Er lehrt als Dozent für alpine Volksmusik/Weltmusik an der Hochschule der Künste Bern.

Thomas Aeschbacher spielt Langnauerli, Stöpselbass, Schwyzerörgeli, Gitarre, Cajon und Klavier. Mit dem Schwyzerörgeli spielte er bereits in verschiedenen Projekten, unter anderem im Film "Mein Name ist Eugen", mit der ganzen Familie ab 2008 in der "Bärner Jodlerpredig" von und mit Hannes Fuhrer. Von 2008 bis 2018 war er singendes Aktivmitglied des Jodlerklubs Hasle-Rüegsau von Hannes Fuhrer. Er ist oder war beispielsweise temporärer Mitmusiker von Werner Aeschbacher, Thürler-Mosimann, Cyrill Schläpfer, Balthasar Streiff, Dani Häusler, Daniel Küffer, Tom Küffer, Bernhard Häberlin, Rainer Walker, Kammerorchester Neufeld und Collegium Musicum Coellicense.

So sehr Thomas Aeschbacher in der musikalischen Tradition seiner Familie und seiner Region verankert ist, so lustvoll und neugierig kann er sich zum Spiel mit einem Büchelbläser oder einem Kirchenorganisten zusammentun. Dann wieder wartet er mit zeitgenössischen Kompositionen in der Zürcher Tonhalle auf oder musiziert mit seinem legendären Trio Pflanzplätz. Thomas Aeschbacher publizierte gemeinsam mit dem Journalisten Beat Hugi das Buch "Langnauerli. Stöpselbass. Schwyzerörgeli". Darin gehen die Autoren dem Spiel, dem Handwerk, den Virtuosen und der Geschichte dieser typisch schweizerischen Instrumente auf den Grund.

2023 geht der "Goldene Violinschlüssel" mit Thomas Aeschbacher an einen hervorragenden Musiker, der sich intensiv für das Schwyzerörgeli und die Schweizer Volksmusik engagiert. Die Verleihungsfeier "Goldener Violinschlüssel 2023" für Thomas Aeschbacher findet im Herbst 2023 in Langenthal BE statt, das Datum ist noch nicht bekannt.