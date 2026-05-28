VCS Verkehrs-Club der Schweiz

VCS Magazin 2/2026 | Europa mit dem Zug statt mit dem Flugzeug entdecken

Der internationale Bahnverkehr gewinnt angesichts der Klimakrise, überfüllter Flughäfen und steigender Flugpreise an Bedeutung. Gleichzeitig ist es für Bahnreisende oft nicht einfach, sich im Dickicht von Angeboten, Buchungsplattformen und politischen Rahmenbedingungen zurechtzufinden. Das aktuelle Magazin des VCS Verkehrs-Club der Schweiz zeigt in einem Schwerpunktdossier, weshalb es sich lohnt, auf «Zug statt Flug» zu setzen – und was es braucht, damit diese klimafreundliche Wahl einfacher wird.

Das Magazin-Dossier «Liebe Grüsse aus Europa» macht deutlich: Wer von der Schweiz aus per Bahn in europäische Städte reisen will, findet heute deutlich mehr Möglichkeiten als noch vor wenigen Jahren – benennt aber auch die Herausforderungen. Das Magazin zeigt, wie diese Hindernisse abgebaut werden könnten und welche verkehrs- und klimapolitischen Weichen dafür gestellt werden müssen.

Das Dossier berichtet von zunehmend mehr direkten Tag- und Nachtverbindungen ab der Schweiz. Etwa nach Italien, Deutschland, Frankreich und bald neu auch mit Nachtzügen via Bern nach Amsterdam und Brüssel. Weiter zeigen Beiträge, wie Züge Europa verbinden: vom Eurotunnel über den künftigen Fehmarnbelt-Tunnel bis zu neuen Korridoren wie Rail Baltica, die Regionen näher zusammenrücken lassen.

Das VCS-Magazin 2/2026 bietet ausserdem konkrete Tipps, wie sich internationale Zugreisen planen lassen und welche Nachtzugstrecken besonders attraktiv sind. Porträts von Vorreiter*innen, Erfahrungsberichte und Hinweise auf hilfreiche Plattformen und Angebote regen dazu an, für die nächste Europareise bewusst den Zug statt des Flugzeugs zu wählen.

Das Magazin-Dossier «Liebe Grüsse aus Europa» findet sich unter diesem Link. Das vollständige VCS-Magazin 2/2026 kann online hier gelesen werden.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

Nelly Jaggi, Co-Redaktionsleiterin VCS Magazin, 031 328 58 40

Medienstelle VCS, 079 708 05 36, medien@verkehrsclub.ch

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit 85 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt. Weitere Informationen: www.verkehrsclub.ch

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