Midea Group

Midea bringt seinen Roboterstaubsauger (RVC) Midea M7 Pro in Europa auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Am 23. Mai hat Midea sein neues Produkt, den Roboterstaubsauger (RVC) Midea M7 Pro auf dem internationalen Markt in Ländern wie Russland, Deutschland, Frankreich und Polen eingeführt. Der M7 Pro verbessert das Nutzererlebnis durch erweitere Technologie und Funktionen im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen. Nach mehr als 10 Jahren der technischen Entwicklung der Technologie für Staubsaugerroboter, ist Midea nun ganz klar bereit, sein herausragendes Navigationssystem, den hocheffizienten Wischmodus und andere verbesserte Funktionen in diesem neu eingeführten Staubsaugerroboter M7 Pro zu präsentieren.

Lasernavigation und anpassbare Reinigungsoptionen

Der Midea M7 Pro verwendet die neueste Technologie der Laser-Direkt-Strukturierung der 5. Generation. Es scannt das gesamte Haus mit einer Frequenz von 3000 Hz und erstellt eine Reinigungskarte in der MSmartLife [1] App. Während bei anderen Produkten der Aufbau einer Verbindung komplex sein kann, verbindet sich der Midea M7 Pro durch sein dreistufiges "Fast Pairing" sofort mit dem Hausnetzwerk. Wenn das erste Scannen und Mapping des Hauses abgeschlossen ist, wird der Grundriss des Hauses in der App angezeigt. Benutzer können den Reinigungsprozess nach ihren Vorlieben anpassen, beispielsweise die Reinigungspfade ansehen, virtuelle Wände und verbotene Bereiche festlegen oder einen bestimmten Bereich/ Raum für die Tiefenreinigung auswählen. Die Algorithmen für intelligente Reinigungspfade wurden ebenfalls verbessert, und alle Räume werden mit der optimalen Reinigungsroute gereinigt.

Die Lasererkennung kann Objekte in einer Entfernung von bis zu acht Metern identifizieren, was die Reinigung großer Häuser erleichtert. Verbraucher, die digitale Produkte einsetzen, machen sich oft Sorgen über die Batterieladung. Dieser Sorge trägt der Midea M7 Pro mit seinem Selbstlademodus Rechnung. Er ist mit einer leistungsstarken 5200-mAh-Batterie ausgestattet, die bis zu 3 Stunden mit einer Ladung [2] arbeiten kann, und kehrt nach jeder Reinigung zur Ladestation zurück. Wenn er während der Reinigung feststellt, dass die Batterieleistung niedrig ist, lädt sich der M7 Pro auf und setzt die Reinigung anschließend fort. Die mobile App zeigt den Standort der Ladestation durch ein gelbes Blitzsymbol an, so dass der Roboter weiß, wohin er gehen muss, wenn er aufgeladen werden muss.

Midea M7 Pro kann Schwellen von bis zu 2,2 cm Höhe überwinden. Die Schwelle zwischen der Küche und dem Wohnzimmer oder die kleinen Stufen vom Wohnzimmer zum Balkon können problemlos überquert werden, ohne dass dabei die Böden oder der Roboter selbst beschädigt werden. Durch seine niedrige Höhe von 9,7 cm kann der Midea problemlos unter dem Sofa, dem Bett und dem Couchtisch reinigen. Sie brauchen sich nicht mehr zu bücken und haben wirklich die Hände frei für andere Dinge.

Hochfrequenz-Vibrationsmopp zur Entfernung hartnäckiger Flecken

Die größte Überraschung beim Upgrade des M7 Pro im Vergleich zum M7 ist seine leistungsstarke Wischfunktion. Die neu hinzugefügte Hochfrequenz-Vibrationswischkomponente kann eine Vibration von 500-mal/Minute erreichen, ein Prozess, der das manuelle Wischen imitiert und die Fleckentfernung stark verbessert. Kaffeeflecken, Ketchup und andere klebrige Flecken können mühelos entfernt werden. Der Mopp wird durch eine diagonale Linie in eine linke und eine rechte Hälfte geteilt, die durch ein Gummiband in der Mitte verbunden sind. Trotz der hohen Frequenz der Vibration, wackelt nicht der gesamte Roboterkörper und das Gerät läuft trotzdem stabil. Der geräuscharme Modus kann eingeschaltet werden, so dass der Betrieb des Roboters nicht beim Arbeiten oder Lernen stört [3]. Er ist weniger geräuschvoll als viele andere Roboter ähnlicher Bauart. Ingenieure und Produktmanager haben daran gearbeitet, das beste Gleichgewicht zwischen schnellen Vibrationen und stabilem Roboterbetrieb zu finden, um die beste Benutzererfahrung zu garantieren. Gleichzeitig kann das ultragroße Wischtuch mehr Flächen auf einmal reinigen. Die höhere Reinigungseffizienz und ein Reinigungseffekt, der überzeugt, sind das Ergebnis.

Der Wassertank des M7 Pro Vibrationswischers ist mit einem eingebauten Motor ausgestattet, der den Wischmopp nach der einfachen Installation automatisch zum Vibrieren bringt. Der Wasserdurchfluss aus dem Wassertank ist je nach Bedarf auf 3 Stufen regelbar, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass der Boden zu trocken oder zu nass ist. Anders als beim manuellen Wischen hinterlässt das Wischen mit starker Vibration keine unschönen Wasserflecken. Der von Midea M7 Pro gewischte Boden ist so sauber, dass er auch bei Sonneneinfall oder bei künstlicher Beleuchtung glänzt. Selbst "Putzteufel" werden mit dem Ergebnis zufrieden sein.

4000Pa Motor mit hoher Saugleistung: lässt auch kleine Verunreinigungen nicht zurück.

Der Midea M7 Pro verfügt über zwei Bürsten an beiden Seiten, und kann so beim Reinigen mehr Staub aufnehmen. Die schwebende Walzenbürste ganz unten ist ebenfalls leistungsstark. Der Ansaugstutzen ist bodennahe und lässt die Luftströmung nicht entweichen. Mit dem aus Japan importierten NIEDEC-Motor, der eine hohe Saugleistung von 4000 pa (Pascal) bei einer Drehgeschwindigkeit von 20.000/min erreicht, kann die Staubentfernungseffizienz auf Hartböden bis zu 94 %erreichen. [4] Haare, Staub, Schokolinsen oder andere Verunreinigungen können leicht aufgesaugt und entfernt werden.

Die internationale Version des Midea M7 Pro wurde am 23 Mai in Russland, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien zu einem Preis von EUR449.99 [5] eingeführt. Angesichts seiner starken Reinigungskraft, hohen Saugleistung und seiner anpassbaren intelligenten Reinigungssteuerung in der MSmartLife App bietet der Midea M7 Pro ein erstaunliches Kundenerlebnis zu einem attraktiven Preis. Besonders in großen Haushalten oder für Verbraucher, die zur Vorbeugung vor der Verbreitung der Pandemie häufiger reinigen, ist ein Reinigungsroboter mit starker Reinigungskraft erforderlich, um das Zuhause rein zu halten. Lassen Sie Roboter die Hausarbeit erledigen, damit die Menschen sich mehr auf das konzentrieren können, was sie wirklich gern tun.

Informationen zur Midea Group

Die Midea Group ist ein Fortune-500-Unternehmen und verzeichnet ein kräftiges Geschäftswachstum in mehreren Sektoren. Wir glauben an die Humanisierung der Technologie. Das bedeutet, dass wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die auf unserem tiefen Verständnis der menschlichen Natur beruhen, die durch 52 Jahre Exzellenz in der Fertigung und unsere weltweit führende Roboter- und Automatisierungstechnologie umgesetzt werden. Wir tun alles, um uns der Zukunft zu stellen, wir erforschen und erfinden pausenlos, um die Anforderungen unserer Kunden und Nutzer, die sich immer wieder verändern, zu erfüllen.

[1] Um es in Google oder IOS App-Stores herunterzuladen, suchen Sie nach MSmartLife. [2] Wenn der Stromsparmodus eingeschaltet ist, kann M7 Pro bis zu drei Stunden lang reinigen. [3] Das Betriebsgeräusch des M7 Pro im geräuscharmen Modus beträgt 69 Dezibel, was das störungsfreie Arbeiten oder Lernen erleichtern kann. [4] Die Daten stammen aus dem Labor von Midea. Beim Testlauf im starken Modus beträgt die höchste Staubentfernungsrate über 94 %. [5] Durchschnittspreis. Die Einzelhandelspreise schwanken in Ländern und Regionen aufgrund der Richtlinien der jeweiligen Länder. Bitte beachten Sie den lokalen Verkaufspreis in dem jeweiligen Land.

