Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Solutions kündigt steriles Abfüll-/Finish-Programm mit Theratechnologies Inc. für TH1902 Peptid-Wirkstoff-Konjugat an

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

- Piramal Pharma Solutions (PPS) bietet die Formulierung und Herstellung von Arzneimitteln am Standort Lexington, Kentucky, in den USA an.

- Das Medikamentenmaterial wird in einer klinischen First-in-Humans-Studie verwendet

Der Geschäftsbereich Pharma Solutions von Piramal Pharma Limited, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass es Theratechnologies Inc. (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) mit der GMP-Herstellung von sterilen Abfüll-/Fertigarzneimitteln beliefert, um deren Entwicklungsprodukt beim Eintritt in eine klinische First-in-Humans-Studie zu unterstützen.

Das klinische Material wird in der Produktionsstätte von Piramal Pharma Solutions (PPS) in Lexington, Kentucky, hergestellt, die weltweit für ihre Expertise im Bereich der sterilen Abfüllung/Fertigstellung bekannt ist. Es wird in einer Phase-1-Studie für TH1902, das führende Peptid-Wirkstoff-Konjugat (PDC) von Theratechnologies (Docetaxel-Konjugat), eingesetzt. Das Studiendesign der Phase 1 umfasst eine Dosis-Eskalationsstudie zur Untersuchung der Sicherheit, Pharmakokinetik, der maximal verträglichen Dosis (MTD) und der vorläufigen Anti-Tumor-Aktivität von TH1902, das einmal alle drei Wochen bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren verabreicht wird, die refraktär gegenüber verfügbaren Krebstherapien sind.

Laut Peter DeYoung, Chief Executive Officer, Piramal Pharma Solutions, "ging unser Lexington-Team die Extrameile, um Lösungen für die rechtzeitige Formulierungsentwicklung und Produktion des Materials zu liefern. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr wir uns darauf konzentrieren, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um die Krankheitslast der Patienten zu verringern."

Informationen zu Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist eine Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), die End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen über den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein global integriertes Netzwerk von Einrichtungen in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienste, klinische Prüfpräparate, kommerzielle Lieferung von Pharmawirkstoffen und fertigen Darreichungsformen. Darüber hinaus bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer Pharmawirkstoffe und die Konjugation von Antikörpermedikamenten an. Unsere Fähigkeiten als integrierter Dienstleister und unsere Erfahrung mit verschiedenen Technologien ermöglichen es uns, Innovatoren und Generikahersteller weltweit zu beliefern.

Informationen zu Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL), eine Tochtergesellschaft von Piramal Enterprises Limited, bietet ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen durch End-to-End-Fertigungskapazitäten in 14 globalen Einrichtungen und ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern. PPL umfasst ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsgeschäft (CDMO), ein Geschäft mit komplexen Krankenhaus-Generika und ein Geschäft mit indischen Konsumgütern, das rezeptfreie Produkte in Indien verkauft. Darüber hinaus unterhält es ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen in der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt. Im Oktober 2020 erhielt PPL 20 % strategische Wachstumsinvestitionen von der Carlyle Group.

Für weitere Informationen und Updates besuchen Sie bitte: www.piramal.com

Informationen zu Theratechnologies:

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Therapien für ungedeckte medizinische Bedürfnisse konzentriert. Weitere Informationen über Theratechnologies finden Sie auf der Website des Unternehmens auf www.theratech.com, über SEDAR auf www.sedar.com und über EDGAR auf www.sec.gov.

