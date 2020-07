Lemnisk Private Limited

Lemnisk enthüllt signifikante Verbesserungen seiner Plattform

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

- Lemnisk veröffentlicht mehrere bedeutende Plattformverbesserungen, darunter probabilistisches Zusammenfügen von Benutzerdaten, KI-basierte Empfehlungen für neue Geschäftsvertikalen und tiefergehende Personalisierungsfunktionen für Anwendungen und Multikanäle

Lemnisk, das weltweit erste Echtzeit-Cross-Channel-Marketing-Automatisierungssystem, das auf einer intelligenten und sicheren Kundendatenplattform (CDP) basiert, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Schlüsselfunktionen und Erweiterungen seines Produktangebots bekannt.

Die Plattform von Lemnisk wurde in diesem Jahr mit verschiedenen Verbesserungen aufgewertet, darunter probabilitisches Zusammenfügen von Benutzerdaten zwischen Adtech und Martech und sozialen Datenquellen, KI-basierte Produktempfehlungen, Unterstützung von Einzelhandels- und E-Commerce-Vertikalen sowie verbesserte Möglichkeiten zur Personalisierung von Anwendungen.

Alle diese Funktionen sind jetzt zusammen mit den bereits vorhandenen Funktionen wie Ramanujan, einer KI-Engine zur Orchestrierung von Reisen für einzelne Benutzer, auf einer neuen intuitiven Benutzeroberfläche verfügbar, die von Kunden aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit gelobt wird.

Das Unternehmen ist bestrebt, seine Produkte auf die Schlüsselbedürfnisse seiner Kunden auszurichten - die Gewinnung neuer Kunden, die Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden und eine bessere Rendite aus den bestehenden Marketingaktivitäten und -initiativen.

"Wir haben uns zu einem der führenden CDP-Akteure in Asien und im Nahen Osten entwickelt. Wir konnten uns bisher sehr erfolgreich auf dem Markt behaupten, von der Anbindung an die größte Bank in den VAE über eine solide Beziehung zu einer führenden südostasiatischen Versicherungsmarke bis hin zur Unterzeichnung des Vertrags mit der größten indischen Privatbank. In diesem Jahr wurden wir zudem von Forrester Research als führender Anbieter von Real-Time Interaction Management (RTIM)-Lösungen in seiner Studie "Now Tech: RTIM, Q2 2020' report," ausgezeichnet, so Subra Krishnan, CEO von Lemnisk.

Zu Beginn dieses Jahres hat Lemnisk zudem seine Unterstützung für Branchen außerhalb des Banken-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektors ausgeweitet. Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, E-Commerce, Reise- und Gastgewerbe und anderen Branchen können sich ebenfalls für ihre gefeierte und bewährte Kundendatenplattform anmelden.

"Unser Ziel für 2020 ist es, unsere Plattform bei der Bekämpfung von COVID-19 und dem digitalen Imperativ nach einer Pandemie für unsere Kunden effektiv zu nutzen. Mit einer KI-gestützten CDP als Grundlage kann die Echtzeit-Marketingautomatisierung für Marketingexperten ein ganz neues Niveau erreichen. Die eng integriert und organische Kundenplattform von Lemnisk kann als einzelnes Tool die Rolle einer First-Party-DMP, Marketing-Automatisierung und Multi-Channel-Personalisierung in Kombination effektiv übernehmen. Dies kann für Marketing-Experten in der aktuellen Umgebung zu einer Vereinfachung und Kosteneffizienz führen," fügte Herr Krishnan hinzu.

Informationen zu Lemnisk

Die Kundendatenplattform von Lemnisk bietet einzigartige Kundenerlebnisse, die zu mehr Konvertierungen, Kundenbindung und Wachstum für Unternehmen führen. Die wichtigsten Funktionen umfassen:

- Einzigartige Auflösung eines Benutzers in Echtzeit über verschiedene Datenquellen und -kanäle - Erstellung personalisierter 1:1-Erlebnisse für jeden Benutzer über mehrere Marketingkanäle hinweg - Orchestrierung individueller Kundenreisen auf den richtigen Kanälen mit Hilfe einer proprietären, integrierten KI-Engine names Ramanujan

Lemnisk hat seinen Firmensitz in Bangalore und Niederlassungen in Singapur, Dubai und Boston. Lemnisk ist ISO 27001- und ISO 27018-zertifiziert.

