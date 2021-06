Macardo

Macardo Premium B&B gehört offiziell zu den besten Erlebnislocations der Schweiz.

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Das Macardo Premium B&B wurde im Rahmen des Swiss Location Awards 2021 in der Kategorie Erlebnislocations mit 8.9 von 10 Punkten als eine der besten Locations der Schweiz ausgezeichnet wurde.

27'923 Veranstalter*innen und Besucher*innen sowie eine unabhängige Fachjury haben am diesjährigen Swiss Location Award® mitgeholfen, die nominierten Locations zu bewerten, mit dem Ziel, den schönsten und besten Locations eine der begehrten Award-Auszeichnungen zu verleihen.

Dass das Macardo Premium B&B es unter die besten Erlebnislocations der Schweiz geschafft hat, freut uns sehr! «Die Auszeichnung zeigt uns, dass die Veranstalter*innen und Besucher*innen auch in dieser herausfordernden Zeit an uns denken und sich auf zukünftige Events und Erlebnisse in unserer Location freuen. Dies zu spüren, bedeutet uns sehr viel», lässt sich Martina Bössow, Mitinhaberin vom Macardo Premium B&B zitieren.

Der Swiss Location Award® wurde dieses Jahr zum fünften Mal von eventlokale.ch, dem grössten Eventportal der Schweiz, organisiert und vergeben. Eventlokale.ch unterstützt seit 2008 monatlich mehr als 50'000 Eventplaner*innen bei der Suche von Locations und Planung von Events.

Überzeugen auch Sie sich und übernachten Sie mit allem Komfort und mit faszinierendem Weitblick auf Alpstein und Säntis – aus jedem Zimmer. Den nächsten Morgen versüssen wir Ihnen mit einem feinen und reichhaltigen Frühstück, komponiert aus regionalen Spezialitäten.

Als Macardo Premium B&B Team würde uns ein Bericht über unsere Auszeichnung in Ihrem Medium sehr freuen. Bei Fragen stehen sowohl wir, als auch die Verantwortlichen vom Swiss Location Award, gerne zur Verfügung.

Gerne überlassen wir Ihnen über diesen Link eine umfangreiche Auswahl von hochauflösendem Bildmaterial zum Download.

Bildrechte: Agentur BBK / Fotograf: Daniel Schmid

Für Fragen oder individuelle Interview-Terminwünsche mit dem Macardo-Inhaber Ehepaar Martina und Andy Bössow stehen wir Ihnen per Rückmail oder unter 071 973 80 80 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium!

Beste Grüsse Markus Kammermann

i.A. der Macardo Swiss Distillery GmbH BBK – Agentur für Kommunikation AG Markus Kammermann Lindenstrasse 22 CH – 8370 Sirnach 071 973 80 80 kammermann@agentur-bbk.ch www.agentur-bbk.ch