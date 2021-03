Celigo

Celigo ernennt Steve Sutter zum Chief Financial Officer und Jordan Fladell zum VP of Alliances and Channel

Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Integrationslösungen stellt der führende iPaaS-Anbieter erfahrene technische Führungskräfte ein, um die nächste Expansionsphase zu erleichtern.

Celigo, der führende Anbieter von Integrations-Platform-as-a-Service (iPaaS) für geschäftliche und technische Anwender, hat heute die Ernennung von Steve Sutter zum Chief Financial Officer und von Jordan Fladell zum VP of Alliances and Channel in sein wachsendes Führungsteam bekannt gegeben. Beide Führungskräfte haben vor ihrer Tätigkeit bei Celigo jahrzehntelange Erfahrung beim erfolgreichen Aufbau von Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) gesammelt.

"Wir freuen uns riesig darüber, dass Steve und Jordan jetzt Teil unseres Führungsteams sind", erklärte Jan Arendtsz, Gründer und CEO von Celigo. "In diesen wichtigen Zeiten der digitalen Transformation kommen Hunderte neuer Kunden und deren Partner zu Celigo, um die Geschäftsprozesse ihres gesamten Unternehmens zu automatisieren. Als bewährte Führungskräfte mit über 25 Jahren Erfahrung beim Aufbau mehrerer wachstumsstarker Unternehmen kennen Steve und Jordan diese Arbeit genau. Sie sind die richtigen Führungskräfte für den Aufbau eines erfahrenen Führungsteams, mit dem wir dieser steigenden Nachfrage gerecht werden können."

Als Chief Financial Officer beaufsichtigt Sutter das Finanz- und Rechnungswesen des Unternehmens sowie die Rechtsabteilung, den Betrieb, die Personalabteilung und wichtige strategische Initiativen des Unternehmens. Vor seiner Tätigkeit bei Celigo war Sutter sieben Jahre lang CFO von Egnyte, einer SaaS-Content-Service-Plattform, wo er das Unternehmen von seinen Anfängen bis zu einem Umsatz von 100 Millionen USD führte. Außerdem hatte Sutter CFO-Positionen bei Eye-Fi, Elance und Netfish Technologies inne.

Als VP of Alliances and Channel wird sich Fladell darauf konzentrieren, ein erstklassiges Partnerprogramm in allen Segmenten aufzubauen und den Partnern dabei zu helfen, ihr Geschäft auf der Grundlage von Celigo aufzubauen. Vor Celigo war Fladell Mitbegründer und CEO von mLevel, der preisgekrönten digitalen Lernplattform, und hat diese durch die Übernahme des Unternehmens durch Axonify begleitet. Er war außerdem Solutions Managing Director bei Slalom Consulting in Atlanta, Georgia, wo er für den Ausbau der Technologie zuständig war. Außerdem war er bei Unternehmen wie Web.com, Definition 6 und Web World beschäftigt.

"Ich freue mich sehr, dem Celigo-Team beizutreten. Das ist die perfekte Gelegenheit, meine Erfahrung in einer wachsenden Kategorie in vollem Umfang zur Geltung kommen zu lassen", erklärte Fladell. Mein Fokus liegt auf dem Aufbau eines erstklassigen Partnerprogramms. Wir werden uns auf die Bedürfnisse unserer Partner konzentrieren und dazu beitragen, großartige Unternehmen miteinander zu verbinden, damit die Endkunden auf eine in der Branche nie dagewesene Weise bedient und unterstützt werden."

Celigo wurde sowohl für IT-Experten als auch für Geschäftsanwender entwickelt und ermöglicht es den Benutzern, komplexe Integrationen schnell und maßstabsgetreu zu erstellen, zu verwalten und weiterzugeben. Dies erfordert weniger IT-Ressourcen und senkt die Gesamtbetriebskosten. Celigo wurde als G2 Best Software for 2021 ausgezeichnet und ist in der iPaaS-Branche für seine Benutzerfreundlichkeit, die umfassende Bibliothek an vorgefertigten Integrationen, die leistungsstarken Entwicklertools und die Skalierbarkeit in verschiedenen Branchen bekannt.

2020 führte das Unternehmen eine neue Benutzeroberfläche ein, mit der Entwickler und Geschäftsanwender auf vorgefertigte Lösungen für mehr als ein Dutzend Geschäftsprozesse zugreifen und das Fehlermanagement mithilfe von Künstlicher Intelligenz verbessern können, um so die Wartungszeit und -kosten zu senken.

Mit der Beschleunigung der Digital-Transformation aufgrund der COVID-Pandemie hat der Bedarf an Automatisierung mittels iPaaS-Technologien noch mehr zugenommen.

"Die digitale Welt ist im Jahr 2020 förmlich explodiert und die Unternehmen sind heute mehr denn je darauf angewiesen, SaaS-Lösungen miteinander zu verbinden, um ihr Geschäft zu transformieren", so Sutter. "Die iPaaS-Plattform von Celigo ist ideal dafür aufgestellt, die Leistungsfähigkeit dieser unterschiedlichen Anwendungen zu nutzen und Unternehmen weltweit dabei zu helfen, ihre Prozesse in großem Maßstab zu digitalisieren."

Um weitere Informationen über Celigo zu erhalten und die Integration kostenlos zu starten, besuchen Sie www.celigo.com.

