Kunstmuseum St.Gallen

Ausgezeichnet: «Sheila Hicks: a little bit of a lot of things» unter den schönsten Schweizer Büchern 2025

Bundesamt für Kultur (BAK) zeichnet Sheila Hicks: a little bit of a lot of things als eines der «Schönsten Schweizer Bücher 2025» aus

Das Bundesamt für Kultur (BAK) zeichnet die Publikation Sheila Hicks: A little bit of a lot of things, gestaltet von Hubertus Design, Jonas Voegeli und Kerstin Landis, im Wettbewerb «Die schönsten Schweizer Bücher 2025» aus. Der prämierte Katalog erschien anlässlich der Ausstellung von Sheila Hicks, die vom 4. Februar bis 14. Mai 2023 im Kunstmuseum St.Gallen stattfand, und bietet einen umfassenden Einblick in das Werk der US-amerikanischen Künstlerin.

Mit der Prämierung wird die gestalterische und inhaltliche Qualität der Publikation gewürdigt, die im Kontext der Ausstellung zu Sheila Hicks entstanden ist und ihr Werk in einer vielschichtigen und sorgfältig entwickelten Form zugänglich macht.

Aus insgesamt 388 eingereichten Veröffentlichungen, die die Zulassungskriterien erfüllten, prämierte die Eidgenössische Jury 17 Titel. Die Publikation zur international renommierten Künstlerin Sheila Hicks wurde dabei als eines der schönsten Schweizer Bücher des Jahres 2025 ausgewählt. Die Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen in Konzeption, Gestaltung und Herstellung von Büchern in der Schweiz.

Die prämierten Titel nehmen zudem am internationalen Wettbewerb «Schönste Bücher aus aller Welt» in Leipzig teil. Die offizielle Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgte am 12. März 2026.

Das jährlich vom Bundesamt für Kultur vergebene Prädikat «Die schönsten Schweizer Bücher» zeichnet Publikationen aus, die sich durch eine besondere gestalterische, typografische und produktionstechnische Qualität hervorheben, und setzt damit einen wichtigen Impuls für die Schweizer Buch- und Gestaltungskultur.

