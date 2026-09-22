Crime + Investigation (CI)

Jim Belushi und die Helden auf vier Pfoten: In neuer Doku-Reihe auf Crime + Investigation zeigt der Hollywood-Star Polizeihunde im Einsatz

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München (ots)

"K9 - Die Hundestaffel mit Jim Belushi": 20-teilige Doku-Reihe über die Arbeit von Polizeihundestaffeln - moderiert von US-Star Jim Belushi ("Mein Partner mit der kalten Schnauze")

Belushi: "Diese Tiere sind nicht nur Partner - sie sind Beschützer und retten Leben. Sie sind Familie."

Deutsche TV-Premiere ab 29. September auf Crime + Investigation: Immer dienstags ab 20:15 Uhr vier Episoden in Folge sowie auf Abruf

Erste Episode bereits ab heute, 22. September, als Preview auf Abruf verfügbar

Im Kinoerfolg "Mein Partner mit der kalten Schnauze" spielte US-Star Jim Belushi den Polizisten Mike Dooley, der gemeinsam mit dem Schäferhund Jerry Lee ermittelt. Nun kehrt der 72-jährige Schauspieler zu den Helden auf vier Pfoten zurück - diesmal allerdings zu ihren realen Vorbildern: In der Doku-Reihe "K9 - Die Hundestaffel mit Jim Belushi", die Crime + Investigation ab dem 29. September als deutsche TV-Premiere zeigt, gibt er Einblicke in die Arbeit von Polizeihunden und ihren menschlichen Partnern.

Aufnahmen aus Bodycams, Dashcams und Drohnen dokumentieren teils riskante Einsätze von Polizeihundeführern und ihren vierbeinigen Partnern. Dabei zeigt die Reihe, wie eng Mensch und Hund bei der Polizeiarbeit zusammenarbeiten.

In den 20 halbstündigen Folgen begleitet die Doku-Reihe K9-Einheiten aus verschiedenen Regionen der USA bei ihrem Einsatzalltag. Die Teams verfolgen flüchtige Verdächtige, unterstützen Fahndungen, suchen nach vermissten Personen und kommen bei Einsätzen nach Einbrüchen, Verkehrsunfällen oder schweren Gewaltverbrechen zum Einsatz. Ob Verfolgungsjagden, gefährliche Festnahmen, Verkehrskontrollen oder Drogendelikte - im Mittelpunkt stehen speziell ausgebildete Diensthunde, deren Spürsinn ebenso entscheidend ist wie das Vertrauen und die enge Zusammenarbeit mit ihren Hundeführern.

Bereits während der Dreharbeiten zu "Mein Partner mit der kalten Schnauze" lernte Jim Belushi Polizeihundestaffeln aus nächster Nähe kennen und verbrachte Zeit in Ausbildungszentren für K9-Einheiten. "Ich habe mich in diese Hunde verliebt. Sie haben mich sofort begeistert", sagt Belushi. Besonders beeindruckt hätten ihn die Loyalität und das Vertrauen zwischen den Hunden und ihren Hundeführern: "Diese Tiere sind nicht nur Partner - sie sind Beschützer und retten Leben. Sie sind Familie." Genau diese besondere Beziehung rückt die Doku-Reihe anhand realer Einsätze in den Mittelpunkt.

Die deutsche TV-Premiere von "K9 - Die Hundestaffel mit Jim Belushi" findet ab 29. September jeweils dienstags ab 20:15 Uhr mit vier Episoden in Folge auf Crime + Investigation statt. Zudem ist die Doku-Reihe auf Abruf verfügbar. Die erste Episode steht bereits ab heute (22. September) als Preview auf Abruf bereit.

"K9 - Die Hundestaffel mit Jim Belushi" (Originaltitel: "K9 PD with Jim Belushi") wurde von Law & Crime für den US-Sender A&E produziert. Als Executive Producer fungieren Karla Hidalgo, Dan Abrams, Rachel Stockman und Melody Shafir für Law & Crime sowie Shelly Tatro und Sean Gottlieb für A&E. Jim Belushi ist ebenfalls Executive Producer der Doku-Reihe.

Weitere Informationen zu Crime + Investigation und Hearst Networks: www.crimeandinvestigation.de, www.hearstnetworks.de, www.instagram.com/crimeinvestigationde und www.facebook.com/CIdeutschland